CONDIÇÃO Encelopatia traumática crônica: por que a doença é chamada de ''demência do pugilista''? O ex-lutador Maguila foi diagnosticado com a condição em 2013 e morreu nesta quinta-feira

Um dos lutadores mais conhecidos do boxe brasileiro, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. O ex-pugilista foi diagnosticado há 11 anos com encefalopatia traumática crônica (ETC).

Maguila vivia no Centro Terapêutico Anjos, em Itu, cidade do interior de São Paulo desde 2017, devido à ETC, que é incurável.

O que é a encefalopatia traumática crônica?

A encefalopatia traumática crônica (ETC) é uma doença neurodegenerativa causada por repetidas lesões na cabeça ou no crânio. Conhecida como "demência do pugilista", ela ficou conhecida desta forma pois foi identificada pela primeira vez em boxeadores, nos anos 1920.

Ela também pode ocorrer em atletas de outros esportes, como futebol americano, e soldados que vivenciaram explosões.

Principais sintomas

Os principais sintomas relacionados ao aparecimento da encefalopatia traumática crônica são:

Alterações graves no humor;

Mudanças no comportamento, com tendência impulsiva e até agressiva;

Alterações nas funções mentais; e

Problemas musculares.

Já o tratamento inclui medidas de segurança e apoio, medicamentos e aconselhamento psicológico. Outro ponto importante é criar um ambiente confortável para a pessoa acometida pela doença.

