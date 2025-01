A influenciadora Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, que disputou a última temporada no Red Bull Bragantino, foi vítima de xenofobia e agressão física em Portugal, nessa quinta-feira (2).



De férias com a família, Adriana relatou que o incidente aconteceu quando eles estavam tentando encontrar um estacionamento próximo ao ginásio onde os seus filhos praticariam natação.

Ainda conforme a influencer, a agressão física e xenofobia aconteceu na frente dos filhos, de apenas 3 e 7 anos. Logo após o ocorrido, Adriana afirmou em suas redes sociais que está bem e registrou um Boletim de Ocorrência contra a mulher.



Ela fará um exame de corpo de delito no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, nesta sexta-feira.

— Fomos estacionar e o Waze nos colocou em uma rua que não conhecíamos e o estacionamento acabou nos deixando de cara com ela (agressora). Quando descendo do carro, ela estava nos xingando, mandando voltarmos para o nosso país, que éramos brasileiros, que íamos para Portugal fazer bagunça e que deveríamos voltar para o Brasil. Ela começou a nos xingar e gritar muito, desceu do carro bem agressiva e foi aonde tudo começou, ela partiu para cima de mim para me bater, dizendo que eu estava errada e acabou acertando meu pescoço e rosto — relatou Adriana ao Globo.