Estrela da Geórgia acredita na classificação diante da favorita Espanha na Eurocopa: "Vamos vencer"

“Vamos lutar e vencer.” Estas foram as palavras da estrela da seleção da Geórgia Khvicha Kvaratskhelia sobre a disputa das oitavas de final da Eurocopa, quando o país enfrentará a Espanha, após derrotar Portugal por 2 a 0 nesta quarta-feira.



O jogador ainda celebrou a satisfação de ter recebido a camisa do seu ídolo, Cristiano Ronaldo, após a partida.

"Faremos o possível para completar uma boa atuação. Vamos lutar e vencer", disse o autor de um dos dois gols de sua equipe, que se classificou para as oitavas de final em sua primeira participação no torneio.



Após ter sido escolhido o melhor jogador da partida, ele revelou que recebeu a camisa do capitão português Cristiano Ronaldo, seu ídolo, com quem conversou antes do início da partida.

"Sim, estou com a camisa dele. Antes do jogo ele me desejou boa sorte. Significa muito para mim. Não imaginava que ele viria falar comigo. Ele é um grande jogador e uma grande pessoa, dentro e fora de campo", disse o jogador. "É o melhor dia da minha vida, a união torna-nos fortes. Entramos na história, ninguém acreditava que poderíamos vencer Portugal. Encorajamo-nos uns aos outros, dissemos a nós próprios que era possível", explicou o jogador do Nápoles, de 23 anos.

A Geórgia enfrentará a Espanha nas oitavas de final neste domingo, 30 de junho, em Colônia.

“Eu tinha dito que não importa qual time você enfrenta se você entra em campo para vencer. Amanhã estaremos focados no próximo jogo”, acrescentou.

