Eurocopa Eurocopa 2024 define confrontos das oitavas de final; confira jogos, datas e onde assistir Entre as partidas desta fase do mata-mata da Eurocopa, França e Bélgica agitam a segunda-feira (1º)

A fase de grupos da Eurocopa 2024 chegou ao fim, nesta quarta-feira (26), com as partidas dos Grupos E e F. Assim, foram definidos todos os confrontos das oitavas e final da competição, que começam a ser realizados neste sábado (29).

Ainda no início da tarde, pelo Grupo E, Eslováquia e Romênia empataram em 1x1. O resultado deixou os eslovacos na terceira posição, enquanto os romenos fecharam a fase de grupos na liderança, com quatro pontos. A pontuação foi a mesma da Bélgica (2º), que ficou na igualdade sem gols com a Ucrânia.

Nos jogos das 16h, a já classificada seleção de Portugal perdeu de forma surpreendente para a Geórgia, por 2x0. Em sua primeira participação no torneio, os georgianos avançaram como um dos quatro melhores terceiros colocados. Já a Turquia ficou com o segundo lugar, depois de bater a República Tcheca, por 2x1.

Início das oitavas

O mata-mata do torneio inicia com a partida entre Suíça e Itália, às 13h, no Estádio Olímpico de Berlim. No mesmo dia, a anfitriã Alemanha mede forças com a Dinamarca, às 16h, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O grande duelo desta fase da Eurocopa está marcado para a próxima segunda-feira (1º). França e Bélgica vão se encontrar, às 13h, em Düsseldorf. As duas equipes deixaram a desejar na primeira fase, onde passaram em segundo lugar em seus respectivos grupos.

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Sábado (29)

13h - Suíça x Itália (TV Globo e SporTV)

16h - Alemanha x Dinamarca (SporTV)

Domingo (30)

13h - Inglaterra x Eslováquia (CazéTV)

16h - Espanha x Geórgia (CazéTV)

Segunda-feira (1º)

13h - França x Bélgica (CazéTV)

16h - Portugal x Eslovênia (CazéTV)

Terça-feira (2)

13h - Romênia x Holanda (SporTV)

16h - Áustria x Turquia (SporTV)

