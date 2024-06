Eslováquia e Romênia avançam às oitavas da Euro após empate

A- A+

Eslováquia e Romênia se classificaram para as oitavas de final da Eurocopa após empatarem em 1x1 nesta quarta-feira (26), em Frankfurt, na terceira e última rodada do Grupo E.

Os romenos terminaram com a primeira posição de uma chave em que todas as equipes ficaram com quatro pontos. Bélgica e Eslováquia avançaram como segunda e terceira, respectivamente, enquanto a Ucrânia acabou eliminada, seguindo os critérios de desempate da Uefa.

Os técnicos de Eslováquia e Romênia tinham se comprometido na véspera do jogo que iriam em busca da vitória, sem pensar num empate que classificaria as duas equipes. E os jogadores se esforçaram, apesar de uma temperatura superior aos 30 graus e da forte chuva que caiu no início do segundo tempo.

No final, o resultado é mais favorável para a Romênia, que vai enfrentar a próxima terça-feira o terceiro colocado do Grupo A, C ou D.

A Eslováquia só vai conhecer seu adversário após o encerramento do Grupo F, que terá sua última rodada nesta quarta-feira. Romenos e eslovacos fizeram um jogo movimentado, com 22 finalizações no total.

A Eslováquia abriu o placar em uma cabeçada de Onderj Duda aos 24 minutos, mas a Romênia empatou pouco depois em cobrança de pênalti de Martin Dubravka (37').

O segundo tempo também foi de alta intensidade e o anúncio do árbitro de dar apenas três minutos de acréscimo foi comemorado por todo o estádio, já que a classificação estava nas mãos das duas equipes.

O apito final foi uma libertação, uma festa em Frankfurt sem nenhum perdedor.

Veja também

Santa Cruz Com Santa Cruz invicto no Estadual sub-20, volante sonha com vaga no time principal