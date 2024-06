Geórgia x Portugal: onde assistir e escalações da partida na Eurocopa

A- A+

Geórgia e Portugal se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. O confronto acontece nesta quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Schalke, em Gelsenkirchen (ALE).

As duas seleções chegam em situações distintas no grupo F. Os portugueses já estão classificados, enquanto os georgianos sonham com uma vaga.

Portugal venceu suas partidas contra República Tcheca (2x1) e Turquia (3x0) e soma seis pontos. Cristiano Ronaldo e seus companheiros precisam apenas do empate para terminar na primeira colocação.

Em sua primeira edição de Euro, a Geórgia estreou perdendo por 3x1 para a Turquia e empatou com a República Tcheca em 1 a 1. Com apenas um ponto, os georgianos necessitam surpreender os portugueses.

Seleção da Geórgia

O técnico Willy Sagnol tem como ponto positivo a ausência de desfalques para o confronto. Uma mudança pode ser a entrada de Giorgi Chakvetadze no lugar de Zuriko Davitashvili.

Meia-atacante do Napoli, Kvaratskhelia ainda não conseguiu marcar na Eurocopa. Principal jogador da equipe, ele terá mais uma chance.

Portugal pode poupar

Já classificado, é provável que Portugal poupe alguns titulares para a partida. A única ausência certa é do atacante Rafael Leão, suspenso por cartões amarelos.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva podem iniciar no banco de reservas por opção do técnico Roberto Martinez.

O craque português, inclusive, também não balançou as redes nesta edição da Euro, mas contribuiu com assistência. Aos 39 anos, CR7 é o líder da equipe que busca o bicampeonato.

Geórgia x Portugal: prováveis escalações

Geórgia: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze; Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol.

Portugal: Sá; Semedo, Silva, Inacio, Dalot; Neves, Nunes; Conceicao, Felix, Jota; Ramos. Técnico: Roberto Martinez.

Onde assistir Geórgia x Portugal?

CazeTV e Amazon Prime Video

Outras partidas da Eurocopa nesta quarta-feira (26)

Eslováquia x Romênia (Grupo E- 13h)

Ucrânia x Bélgica (Grupo E- 13h)

República Tcheca x Turquia (Grupo F- 16h)



