Eurocopa: seleção da Suíça é alvo de roubo de computadores em hotel

A comissão técnica da Suíça foi alvo de um roubo de computadores em Düsseldorf, na Alemanha, durante a Eurocopa. Entretanto, o time disse nesta terça-feira (25) que não perdeu informações sensíveis sobre seu próximo jogo contra a Itália, marcado para sábado.

"Nenhuma informação sensível sobre o próximo jogo contra a Itália foi perdida", afirmou um oficial da delegação em breve comunicado.

Como estavam na base da Suíça, em Stuttgart, analistas responsáveis pela preparação das informações táticas para os técnicos da equipe não sofreram nenhum tipo de violência, disse o porta-voz suíço, confirmando que três laptops foram levados.

Os prejudicados pelo furto estavam viajando pela Alemanha para observar e analisar jogos. Os que foram atingidos fazem parte de uma delegação de treinadores juniores da equipe nacional.

Ao jornal alemão Bild, Adrian Arnold, da Federação Suíça de Futebol, confirmou o episódio e que a polícia local foi acionada. Entretanto, Arnold assegurou que as informações não eram necessárias de imediato para uma análise precisa. "Se foi um ataque à Suíça, foi contra o time errado", disse.

A Suíça avançou à fase de mata-mata da Eurocopa pela sexta vez consecutiva. No sábado, disputará as oitavas de final contra a Itália, em Berlim.