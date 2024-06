Inglaterra, Holanda, França e mais; saiba onde assistir aos jogos da Eurocopa desta terça (25)

A- A+

Inglaterra, Holanda e França garantiram presença nas oitavas de final da Eurocopa sem precisar entrar em campo.

Os resultados do grupo A, com a Hungria ficando com três pontos, e do grupo B, com a Croácia permanecendo com dois, ambos na terceira colocação, confirmou as três grandes seleções no mata-mata da Euro.

Isso acontece porque todas elas possuem quatro pontos, o que as garantem nas oitavas mesmo terminando seus grupos em terceiro.

Contudo, se engana quem pensa que as seleções jogam nesta terça (25) apenas para cumprir tabela. A depender dos resultados de cada grupo, as seleções podem ter um caminho mais fácil ou mais difícil no chaveamento da competição.

Mais cedo, às 13h (horário de Brasília), no Grupo D, a Holanda (1º) e Áustria (3º) - outra querendo confirmar presença nas oitavas - duelam no estádio Olímpico, em Berlim. No mesmo horário, França (2º) e Polônia (4º), já eliminada, duelam no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O 1º colocado desse grupo encara o 2º do grupo F, enquanto o 2º duela com 2º do grupo E. Já um eventual 3º colocado pode ter a candidata ao título Espanha como primeiro adversário das oitavas.

Onde assistir:

Holanda x Áustria: Cazé TV

França x Polônia: Sportv

Mais tarde, às 16h (horário de Brasília), pelo grupo C, Inglaterra (1º) encara a Eslovênia (3º), no estádio Rhein Energie, em Colônia. No mesmo horário também jogam Dinamarca (2º) e Sérvia (4º), na Allianz Arena, em Munique.

Se terminar em 1º no grupo, a Inglaterra pode ter vida facilitada e enfrentar o 3º dos grupo D, E ou F, nas oitavas. Porém, se terminar em 2º ou em 3º, pode ter logo de cara a Alemanha ou Portugal.

Onde assistir:

Inglaterra x Eslovênia: Cazé TV

Dinamarca x Sérvia: Sportv

Veja também

Futebol Abel Ferreira se torna técnico mais longevo da história do Palmeiras: 'Motivo de orgulho'