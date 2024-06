Inglaterra x Eslovênia e Dinamarca x Eslovênia duelam no Grupo C da Eurocopa 2024

A- A+

A Eurocopa 2024 começou a definir os primeiros classificados ao mata-mata da Eurocopa e, nesta terça (25), mais duas seleções do Grupo C vão garantir vaga nas oitavas de final - podendo ser três, a depender dos desempenhos envolvendo os melhores terceiros colocados da etapa. Pela chave, às 16h (de Brasília), jogam Inglaterra x Eslovênia, em Colônia, e Dinamarca x Sérvia, em Munique.





A Inglaterra lidera o grupo e precisa apenas de um empate para avançar, no mínimo, em segundo. Cotados na lista de favoritos para levantar a taça, os ingleses até agora não empolgaram na Eurocopa. No caso da Eslovênia, só a vitória interessa para não depender de outros resultados.



O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, não tem conseguido encaixar adequadamente todos os talentos que tem à sua disposição. Principalmente os três atacantes: Harry Kane, Phil Foden e Bellingham.



"Não acho que não jogamos bem contra a Dinamarca. Estivemos abaixo do que sabemos fazer. Mas já passamos por isso antes.Temos muita experiência. Portanto, não é hora de entrar em pânico, mas sim de tentar melhorar", afirmou Harry Kane.



Na lanterna, com apenas um ponto, a Sérvia é quem está em situação mais delicada. A Dinamarca, em segundo, com dois, pode fazer valer o favoritismo para não sair precocemente da Eurocopa.



Classificados



Quatro seleções já estão classificadas para as oitavas de final da Eurocopa 2024. As duas primeiras saíram no fim de semana, com a anfitriã Alemanha terminando em primeiro do Grupo A, acompanhada da Suíça em segundo.



As outras duas seleções que avançaram foram Espanha e Itália, ambas do Grupo B. Os espanhois terminaram em primeiro, com 100% de aproveitamento, ratificado após a vitória por 1x0 diante da Albânia, em Dusseldorf.



Os italianos, por outro lado, sofreram em Leipzig e só conseguiram a vaga em segundo após Zaccagni, aos 52 minutos do segundo tempo, fazer o gol de empate em 1x1 que salvou os atuais campeões da competição de uma eliminação precoce. Modric, que marcou o gol da Croácia e desperdiçou uma penalidade, pode ter disputado a última Eurocopa da carreira.

