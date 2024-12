Estudo aponta que clubes da Europa gastaram mais de R$ 4,4 bilhões com lesionados

A- A+

Estudo revela que lesões custaram mais de R$ 4,4 bilhões aos clubes europeus em 2023/24



O futebol evoluiu, mas com isso, os jogos ficam cada vez mais intensos, exigindo fisicamente dos jogadores. Outro ponto é o calendário cheio, com jogos por clubes e seleções praticamente durante todo o ano.

A seguradora Howden realizou um estudo sobre a temporada 2023/24 das principais ligas da Europa. Ao todo, foram 96 equipes analisadas, mais de 4 mil casos de lesões.



Estudo aponta gastos dos clubes com lesões



A seguradora Howden fez o seu estudo analisando as principais ligas da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Um dado que chamou a atenção é o valor gasto pelas equipes com as lesões, foram 732 milhões de euros (mais de R$ 4,4 bilhões).

Essa conta é dos salários pagos aos jogadores que não puderam estar em campo por lesões. Ao todo, o aumento de frequência de lesões gerais foi de 4%, e o custo subiu 5%.

James Burrows, Chefe de Esporte na Howden, comentou que o calendário apertado é um dos pontos que mais favoreceram para o aumento.

“À medida que o congestionamento de jogos se intensifica com a expansão das competições nacionais e internacionais, estamos vendo mais jogadores afastados por períodos mais longos, com um aumento notável de 5% nos custos com lesões somente nesta temporada”, comentou James Burrows.

Vale destacar que o estudo só contabiliza lesões, não considerando problemas de saúde como a Covid.



Bundesliga e Premier League chamam a atenção



Ao todo nas cinco ligas analisadas, houve uma lesão a cada 92 minutos, com média de 172.975 euros (cerca de R$ 1 milhão) por jogo de custo. Porém, o Campeonato Alemão e o Inglês chamam a atenção.

A maior quantidade de lesões foi na Alemanha, com 1255. Só o Borussia Mönchengladbach teve 101 lesões. Atual campeão da Bundesliga, o Bayer Leverkusen sofreu 36 lesões e teve um custo de 3,45 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões), considerado pouco.

Já o Bayern de Munique, apontado como o maior clube do país, teve 96 lesões, com um custo de 39 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões). Porém, o destaque negativo é do lanterna, Darmstadt, com média de uma lesão a cada 33 minutos.

Por outro lado, quem mais pagou valores foi a Premier League, com 44% do montante total. Foram 318,8 milhões de euros, ou R$ 1,9 bilhão. Como comparativo, a LaLiga gastou 142 milhões de euros ao todo.

O Manchester United é quem teve o maior custo, com 75 lesões. A equipe pagou 39 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões). Por outro lado, o time com mais lesões na Inglaterra foi o Newcastle United, com um total de 76.



