Futebol Eurocopa inicia disputa de mata-mata neste fim de semana; confira os confrontos Quatro jogos abrem os duelos das oitavas de final do torneio, com presenças de Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália

Tem o atual campeão, os maiores ganhadores e o inventor do esporte que nunca levantou a taça. Para todos os gostos, torcidas e histórias, o fim de semana será repleto de duelos pelas oitavas de final da Eurocopa 2024.

Os primeiros serão neste sábado (29), com a Suíça encarando a Itália, às 13h (de Brasília), no Olímpico de Berlim. Mais tarde, às 16h, em Dortmund, se enfrentam a anfitriã Alemanha e a Dinamarca.

No domingo (30), às 13h, a Inglaterra pega a Eslováquia, na Arena Schalke. Às 16h, em Colônia, a partida será entre Espanha e Geórgia.

O cruzamento das quartas terá o vencedor de Espanha x Geórgia encarando quem passar de Alemanha x Dinamarca. O jogo será dia 5 de julho, às 13h, em Stuttgart. O ganhador de Inglaterra x Eslováquia enfrenta na fase seguinte quem levar a melhor no mata-mata entre Suíça e Itália. A partida será dia 6 de julho, às 13h, em Dusseldorf.

Confiança

“Não queremos nos preocupar muito com a Itália. A verdade é o oposto: a Itália precisa se preocupar conosco. Somos imprevisíveis e vamos tentar tirar algo deste jogo”. É com esse otimismo que o técnico da Suíça, Murat Yakin, encara o embate com os atuais campeões da Euro.

Conhecida historicamente pela consistência defensiva, a Itália sofreu gols em todos os jogos que fez pela Euro. Ainda assim, é justamente no setor que a seleção aposta para seguir avançando. Os destaques são o goleiro Donnarumma, autor de grandes defesas no torneio, e o zagueiro Calafiori, do Bologna, sondado por clubes como Real Madrid, Juventus e Manchester City.

No confronto entre Alemanha e Dinamarca, é notório que os anfitriões chegam como favoritos. Os dinamarqueses empataram todos os jogos que fizeram na primeira fase, somando três pontos, com dois gols marcados e dois sofridos. Mas para os supersticiosos, vale uma lembrança.

Em 1992, a Dinamarca também avançou com o mesmo número de pontos, gols marcados e sofridos. Outra coincidência: empatou com a Inglaterra na primeira fase. A seleção ainda encontrou a Alemanha em um mata-mata. No caso, o da final, saindo vitoriosa por 2x0 e conquistando a única taça que tem da Euro.

Nem tão surpresa

Ao vencer a Bélgica na primeira fase, a Eslováquia provou que pode aprontar para cima de seleções mais fortes. A Inglaterra vem de empates diante de Dinamarca e Eslovênia que trazem mais pressão ao trabalho do técnico Gareth Southgate.

O mesmo vale para a Geórgia. Na primeira participação da história na Euro, a seleção já avançou para as oitavas de final, com uma vitória diante de uma das favoritas, Portugal. A missão agora é repetir o feito perante a Espanha, única com 100% de aproveitamento até então.

Onde assistir?

Itália x Suíça - Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (Streaming)

Alemanha x Dinamarca - SporTV (TV fechada) e Globoplay (Streaming)

Inglaterra x Eslováquia - CazéTV

Espanha x Geórgia - CazéTV

