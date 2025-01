Ex-chefão da F1 coloca à venda coleção histórica de carros avaliada em bilhões

A- A+

Bernie Ecclestone é uma figura extremamente conhecida no automobilismo mundial. Não é para menos, afinal ele foi presidente e CEO da Fórmula 1. Aos 94 anos, o ex-dirigente britânico decidiu colocar à venda sua coleção de 69 carros históricos devido à sua idade avançada.

Coleção de carros de Ecclestone

A coleção de 69 carros históricos da F1, montada ao longo de 50 anos, era parte do acervo pessoal de Ecclestone. O valor não foi divulgado, mas estima-se que esteja na casa de centenas de milhões de euros e bilhões de reais. Entre os automóveis estão exemplares utilizados por Nelson Piquet, Michael Schumacher e Niki Lauda. Os carros que mais se destacam são os seguintes:

A Ferrari F2002, modelo utilizado por Rubens Barrichello e Michael Schumacher durante a temporada de 2002.

Carro-ventilador da Brabham, lançado em 1978. O formato de um ventilador na traseira do carro lançava sujeira nos pilotos que vinham atrás e aumentava o efeito-solo do automóvel. Este carro foi usado somente uma vez, no GP da Suécia.

“Todos os carros que comprei têm histórias fantásticas e são obras de arte raras Eu coleciono esses carros há mais de 50 anos e só comprei o melhor de qualquer exemplar", disse Ecclestone em um comunicado. "Eu amo todos os meus carros, mas chegou a hora de começar a pensar no que acontecerá com eles se eu não estiver mais aqui, e é por isso que decidi vendê-los.”

As vendas são feitas de maneira totalmente privada, sem ocorrer por meio de leilões. Esta é uma maneira encontrada pelo ex-dirigente de preservar as exclusividades das transações. Dessa forma, o valor da coleção permanece confidencial. A negociação está sendo intermediada por Tom Hartley Jr, um especialista de carros de alto desempenho do Reino Unido.

Quem fizer a compra destes automóveis certamente estará adquirindo parte da história não só da Fórmula 1, mas também do automobilismo mundial. Amantes de autovelocidade não faltam.

O que Ecclestone faz atualmente?

Após anos dedicados à Fórmula 1, Bernie Ecclestone desfruta de sua fortuna acumulada. Atualmente, ele é um dos acionistas da Alpha Prema, empresa que faz parte do Formula One Group. Este grupo administra e faz promoções da F1. Em 2024, a fortuna de Ecclestone estava avaliada em US$ 2,4 bilhões.

Hoje, Bernie vive com sua esposa brasileira, Fabiana Flosi, em Amparo, no interior de São Paulo.

