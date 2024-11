Famosos botafoguenses vibram na espera da Libertadores

A- A+

O Botafogo está inegavelmente em um momento glorioso — rememorando o título pelo qual o time carioca ficou conhecido após vitórias no século passado. E diversos famosos torcedores do clube têm correspondido ao clima vivido pela equipe alvinegra, que disputará contra o Atlético-MG, no próximo sábado (30), a final da Libertadores em Buenos Aires, na Argentina, e que ainda pode levantar a taça do Brasileirão neste ano.

Torcedora do Botafogo, Maitê Proença gravou um vídeo (com a camisa do time, claro) nesta quinta-feira (28) em que disse que nunca viu tantos botafoguenses na rua. A atriz - atualmente estrelando a peça “Duas irmãs & Um casamento”, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea - afirmou que várias pessoas compareceram ao teatro com o uniforme alvinegro.

“São décadas de sofrimento de botafoguenses. Nunca vi tanto botafoguense na rua festejando, porque a gente é bom. Só que desde 1962…”, disse ela.

“Agora veio esse John Textor, baixou lá no Engenhão esse santo, esse anjo enviado de Deus para ajudar a gente. Deu aquela síndrome de Botafogo no ano passado, que a gente foi quase. Mas agora eu tô até preocupada, porque, se a gente ganhar os dois campeonatos, porque a gente merece, porque tá na hora, o povo não vai aguentar. Vai ter gente caindo. Não sei, o sistema de saúde do Brasil vai aguentar? Hospitais precisam se preparar.”

A atriz Juliana Paiva brincou em um vídeo, comentando que seu personal trainer teve a ideia de cantar o hino do Botafogo para que ela focasse mais nos exercícios de seu treino. Deu certo. “Todo mundo está nervoso para sábado”, disse a artista.

O influencer Felipe Neto tem compartilhado vários registros direto de Buenos Aires, para onde foi com a família para assistir ao jogo contra o Atlético-MG. A cantora Marina Lima, que sempre comenta sobre as disputas do time, é outra que está na expectativa da final e tem compartilhado diversas publicações sobre o Botafogo.

O comediante Hélio de La Peña publicou uma declaração a John Textor, empresário dono da SAF que gere o time. “John Textor, eu te amo”, disse ele. Já Zeca Pagodinho postou uma foto em que aparece com a camisa do Botafogo levantando uma latinha de cerveja com a mão, um dia após a vitória contra o Palmeiras, em São Paulo.

