Campeonato Brasileiro Botafogo vence Palmeiras, em São Paulo, e recupera liderança do Brasileirão Resultado eleva confiança do Alvinegro de olho na final da Libertadores

Um vinha de três vitórias seguidas, o outro de três empates. Um jogava com o apoio do torcedor e defendia a liderança, enquanto o outro precisava de um bom resultado para recuperar a confiança de olho na final da Libertadores.

No mundo do futebol, nem sempre quem está em melhor momento leva vantagem. Bom para o Botafogo, que na noite desta terça-feira (26) visitou o Palmeiras em jogo que abriu a 36ª rodada do Brasileiro. No Allianz Parque, o Glorioso bateu o adversário por 3x1 e recuperou o topo da tabela prestes a disputar o jogo mais importante de sua história. Agora faltando duas rodadas, o time de Artur Jorge soma 73 pontos contra 70 do Verdão.

Faltando duas rodadas para o término da Série A, o Botafogo volta suas atenções agora para a Libertadores. No sábado, no Monumental de Núñez, o time carioca encara o Atlético-MG pela decisão continental. Também nesta terça, o Galo perdeu para o Juventude, por 3x2, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro.

O jogo

Protagonistas mais uma vez do Campeonato Brasileiro, alviverdes e alvinegros entraram em campo cientes da importância do confronto e evitando erros. Com o apoio da torcida, a equipe de Abel Ferreira até tentou fazer valer o mando de campo ao pressionar o rival, mas sem muita eficácia.

Num jogo tão pesado, aliás, surpreender o adversário pode fazer a diferença e foi assim que o Botafogo largou na frente ainda em sua primeira investida. Em jogada ensaiada de escanteio, Alex Telles tocou para Almada que, de primeira, achou Gregore. Sozinho, o volante chutou para vencer Weverton, aos 18 minutos.

Atrás no marcador, o Palmeiras passou subiu ainda mais suas linhas. Apesar de dar o contra-ataque ao Glorioso, o Verdão quase chegou à igualdade em chute cruzado de Rony, mas a bola bateu na trave direita de John. O goleiro alvinegro ainda brilhou em cabeçada de Marcos Rocha, após boa jogada de Estêvão, no fim da etapa inicial.

Expulsão frustra Palmeiras

Se em igualdade numérica as coisas não estavam fáceis para Abel Ferreira e companhia, a expulsão de Marcos Rocha por agressão a Igor Jesus aos 25 minutos, com auxílio do VAR, facilitou ainda mais a vida dos visitantes. Dois minutos depois, o Botafogo encaminhou a vitória. Igor Jesus escorou de cabeça para Savarino, que invadiu a área e finalizou para ampliar.

No fim, ainda deu tempo de Adryelson ampliar, de cabeça, aproveitando escanteio de Savarino, e Richard Rios descontar para os mandantes, em bela finalização de fora da área.

