Monumental começa a ser envelopado para Atlético-MG x Botafogo na final da Libertadores; veja vídeo

A- A+

A oito dias da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, o estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, está sendo preparado para a decisão. O palco da partida do próximo dia 30 começou, nesta sexta-feira (22), a ser envelopado com o tema da partida entre os dois times brasileiros.

Por enquanto, apenas o túnel dos jogadores que dá acesso ao campo está caracterizado com o tema da final da Libertadores. Nas imagens, é possível ver um banner com os escudos dos dois times e outro com a logo oficial da final da competição.

Monumental, em Buenos Aires, já sendo envelopado para a final da Libertadores, entre Atlético-MG x Botafogo, no dia 30. pic.twitter.com/g7zC6u59HV — Thales Machado (@thalescmachado) November 22, 2024

A última partida do River Plate em sua casa foi no dia 10 de novembro, na vitória sobre o Barracas Central por 3x0, pela Campeonato Argentino. Agora, o estádio só voltará a receber um jogo no dia 30, na decisão da Libertadores.

Assim como aconteceu em quatro das últimas cinco decisões, dois times brasileiros vão disputar a chance de conquistar a Glória Eterna. Atlético-MG e Botafogo serão os protagonistas da final da Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina.

Com a decisão se aproximando, cada time também já sabe qual uniforme vestirá na final. Por ter uma campanha melhor do que a do Botafogo durante a competição, o Atlético-MG terá direito de jogar com seu uniforme principal — camisa listrada, short preto e meião branco. A camisa de goleiro será na cor amarela.

O Botafogo, por sua vez, jogará seu uniforme 2 — camisa e short brancos, com um meião preto. O uniforme do goleiro será roxo.

Botafogo e Atlético-MG nunca se enfrentaram na Libertadores. O alvinegro tem o melhor ataque da Libertadores com 27 gols em 15 jogos, enquanto o Galo vem logo atrás com 21 bolas na rede em 12 partidas.

Na artilharia, o atacante botafoguense Júnior Santos lidera com nove gols, já o atleticano Paulinho tem sete, apontando para um possível duelo à parte na decisão.

Veja também

LIGA DAS NAÇÕES Itália encara a Alemanha nas quartas e sorteio define caminho até final da Liga das Nações