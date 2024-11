Vale título! Veja o calendário de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza nesta reta final de Brasileirão

A- A+

A disputa pelo título vai pegar fogo nas próximas rodadas do Brasileirão. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza - que ainda joga na rodada - seguem brigando palmo a palmo, rodada a rodada, para conquistar o campeonato.

Mas quem tem o calendário mais acessível? Quem terá pedreiras pela frente? O GLOBO mostra os próximos jogos dos times que sonham com o título brasileiro.

Botafogo

Até então com uma boa gordura para queimar, o Botafogo tropeçou diante do Atlético-MG e viu sua diferença para seus perseguidores cair com quatro rodadas para o final do campeonato. O time carioca, que ainda tem a final da Libertadores entre dois jogos de suma importância no Brasileirão, tem 69 pontos e um confronto mais do que direto pelo título nacional.

23/11 - Botafogo x Vitória - 19h30 - 35ª rodada do Brasileirão

26/11 - Palmeiras x Botafogo - 21h30 - 36ª rodada do Brasileirão

30/11 - Atlético-MG x Botafogo - 17h - final da Libertadores

04/12 - Internacional x Botafogo - (horário a confirmar) - 37ª rodada do Brasileirão

08/12 - Botafogo x São Paulo - (horário a confirmar) - 38ª rodada do Brasileirão



Palmeiras

Com a vitória diante do Bahia por 2 a 1, fora de casa, o Palmeiras cortou a diferença para o Botafogo para apenas dois pontos e depende apenas de si para conquistar o tetracampeonato brasileiro consecutivo - o 13º da sua história. E depende apenas de si porque terá uma 'decisão' contra o time carioca já na próxima terça-feira.

23/11 - Atlético-GO x Palmeiras - 19h30 - 35ª rodada do Brasileirão

26/11 - Palmeiras x Botafogo - 21h30 - 36ª rodada do Brasileirão

04/12 - Cruzeiro x Palmeiras - (horário a confirmar) - 37ª rodada do Brasileirão

08/12 - Palmeiras x Fluminense - (horário a confirmar) - 38ª rodada do Brasileirão



Fortaleza

Correndo por fora e com a chance de ver os rivais 'se matarem' no confronto direto, o Fortaleza segue vivo na briga pelo título brasileiro, e tem a chance de diminuir a distância para o Botafogo para três pontos ainda nesta rodada, já que enfrenta o Fluminense na próxima sexta-feira, às 21h30, no Maracanã.

22/11 - Fluminense x Fortaleza - 21h30 - 34ª rodada do Brasileirão

26/11 - Fortaleza x Flamengo - 20h - 35ª rodada do Brasileirão

01/12 - Vitória x Fortaleza - 18h30 - 36ª rodada do Brasileirão

04/12 - Atlético-GO x Fortaleza - (horário a confirmar) - 37ª rodada do Brasileirão

08/12 - Fortaleza x Internacional - (horário a confirmar) - 38ª rodada do Brasileirão

