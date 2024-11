A- A+

FUTEBOL Deyverson, do Atlético-MG, provoca Botafogo: 'Que o Palmeiras faça sua parte e passe eles' Em entrevista, atacante ironizou possível "superioridade" do time carioca diante do Galo

O apito final do empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo passou longe de ser o último ato das equipes no Independência.

Após o fim da partida, uma confusão entre jogadores, comissões técnicas e até mesmo os seguranças do estádio deu o tom dos ânimos exaltados dez dias antes da final da Libertadores, em que os dois times serão protagonistas.

Deyverson, por sua vez, aproveitou uma entrevista após a confusão para ironizar o Botafogo e colocar ainda mais lenha na fogueira. O atacante debochou de uma suposta "superioridade" do time carioca em relação ao Atlético-MG e mandou um recado citando o Palmeiras, seu ex-clube e rival direto do Botafogo na briga pelo título brasileiro.

"Achar, todo mundo pode achar (que o Botafogo venceria o Atlético-MG). Eu achava que ia fazer sol, ia ficar um tempo quente e choveu a noite. Achei que ia sair um solzão, mas ficou chuvoso. Achar é uma coisa, né? Ter certeza é outra, né?", questionou o atacante.

"Agora que o Palmeiras faça sua parte no Brasileiro, que eles possam passar o Botafogo. Se for campeão, mérito deles. Se a gente for campeão da Libertadores, é mérito nosso", completou Deyverson na zona mista.

Com o empate sem gols no Independência, o líder Botafogo viu a diferença para o Palmeiras, vice-líder, cair para apenas dois pontos. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Mas antes, o Botafogo recebe o Vitória, sábado, às 19h30, no Nilton Santos, enquanto o Palmeiras visita o Atlético-GO, simultaneamente.

Fim de jogo: Atlético 0 x 0 Botafogo.



Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/qK7Dlntqlc — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 21, 2024

Atlético-MG e Botafogo voltam a se enfrentar no dia 30, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na grande decisão da Libertadores.

