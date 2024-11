'Ele não deu cinco chutes na seleção, eu passei sete anos. Respeito', diz Hulk sobre Luiz Henrique

A- A+

Se faltava algo para apimentar ainda mais a final da Libertadores do próximo dia 30, agora não falta mais. Após o apito final do empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo, uma confusão entre jogadores, comissão técnica e até mesmo seguranças deu o tom do clima no Independência.

Os ânimos exaltados, segundo Hulk, são justificados por uma suposta declaração de Luiz Henrique, do Botafogo.

De acordo com o jogador do Atlético-MG, o goleiro reserva Matheus Mendes teria escutado Luiz Henrique dizer que o time atleticano era "fraco" e uma "m...".

"O Matheus Mendes jurou pela família no intervalo de jogo, o Luiz Henrique virou e falou "O time de vocês é muito fraco, uma m#...". Ele tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano. Que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Tenho 20 anos de carreira e nunca falei que um time é uma "m#...", disso o atacante.

Que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas primeiro tem que ser craque como pessoa. Ele tem cinco jogos na Seleção, acha que é craque, não ganhou p... nenhuma. Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos na seleção, ele tem que correr para caramba. Tem que ter respeito", completou Hulk.

Hulk também se envolveu em uma discussão com o volante Marlon Freitas, na saída do gramado, onde foi possível ouvir a frase "Dia 30 a gente joga", em alusão a grande decisão da Libertadores entre as equipes.

Luiz Henrique, por sua vez, foi expulso após o apito final. Com ajuda do VAR, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira reviu a confusão e notou que o atacante botafoguense teria jogado uma garrafa d'água em direção aos seguranças da Arena Independência.

