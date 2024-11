LeBron James anuncia pausa temporária das redes sociais

A- A+

LeBron James, a superestrela do Los Angeles Lakers da NBA, anunciou nesta quarta-feira que se afastará temporariamente das redes sociais, após compartilhar uma publicação criticando a cobertura "negativa" da imprensa esportiva americana.

‘King James’, que possui 212 milhões de seguidores entre Instagram e X, compartilhou na quarta-feira uma mensagem de Rich Kleiman, agente e parceiro de negócios de outra grande figura da NBA, Kevin Durant (Phoenix Suns).

"Com tanto ódio e negatividade no mundo de hoje, fico confuso ao ver que alguns meios de comunicação esportivos nacionais continuam acreditando que a melhor maneira de cobrir os esportes é por meio de ângulos negativos", escreveu Kleiman no X. "Pessoalmente, acho que tudo isso é uma perda de tempo."

"AMÉM!!!", respondeu LeBron apoiando a mensagem de Kleiman.

"E dito isso, saúdo todos vocês! Estou me retirando das redes sociais por enquanto. Cuidem-se, pessoal", acrescentou o ala, que completará 40 anos no próximo mês.

James, vencedor de quatro títulos e maior pontuador da história da NBA, já havia se afastado anteriormente das redes sociais para focar na competição.

Desta vez, no entanto, o ala tinha acabado de expressar sua irritação com as críticas de alguns internautas após a vitória dos Lakers sobre o Utah Jazz (124-118) na terça-feira.

Elogiando a atuação do novato Dalton Knecht, que brilhou ao marcar 37 pontos, James afirmou que conhecia o talento dele há tempos, pois acompanhava sua trajetória na Universidade do Tennessee.

"Todo mundo na internet me chama de mentiroso o tempo todo", desabafou LeBron. "Dizem que eu minto sobre tudo. Então, por que estou aqui? Eu já tinha falado sobre isso, acompanhei. Assisti muito a Tennessee."

