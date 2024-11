A- A+

Futebol Delegação Pernambucana brilha na abertura do Segundo Bloco dos Jogos da Juventude Com seis medalhas na natação e uma no triatlo, Pernambuco alcança 21 pódios e mantém posição no top 5 do quadro de medalhas

Após um desempenho histórico no primeiro bloco dos Jogos da Juventude 2024, onde conquistou 15 medalhas, a delegação pernambucana iniciou a segunda fase ampliando esse número e superando os resultados de 2023. Até agora, o estado soma 21 medalhas: sete de ouro, sete de prata e sete de bronze, ultrapassando as 18 conquistadas na edição anterior (cinco de ouro, seis de prata e sete de bronze). A competição, que acontece em João Pessoa, na Paraíba, segue até o dia 28 de novembro.

Nesta etapa, 53 atletas pernambucanos disputam modalidades como natação, ginástica artística, águas abertas, triatlo, wrestling, vôlei de praia e basquete. Já no primeiro dia do segundo bloco, Pernambuco subiu ao pódio com novas medalhas na natação. Saulo Malta e Edmir Nicácio foram campeões nas provas de 200m medley e 200m livre, respectivamente.

“Graças a Deus consegui minha primeira medalha individual em uma competição nacional escolar. Fiquei ainda mais feliz porque hoje é aniversário do meu irmão Arthur, que está completando 5 anos. Dedico essa medalha a ele. Essa é minha quarta e última edição dos Jogos da Juventude, então vou aproveitar cada momento e me esforçar ao máximo para conquistar mais medalhas nas próximas provas”, declarou Saulo.

A equipe pernambucana conquistou ainda mais duas pratas na natação. Ana Clara Lyra garantiu o segundo lugar nos 50m nado peito, com o tempo de 35s85, enquanto Rubya Guedes brilhou nos 100m nado costas. “Não esperava esse resultado porque essa não vinha sendo minha melhor prova. Ganhar essa medalha me deixou muito feliz e me motivou bastante para as próximas competições”, comentou Rubya.

Pernambuco também foi destaque nos revezamentos. O time misto 4x100m livre, formado por Otávio Melo, Edmir Nicácio, Rubya Guedes e Alice Lima, e o masculino 4x50m livre, com Otávio Melo, Edmir Nicácio, Saulo Filho e Eduardo Paes, garantiram medalhas de prata.

No triatlo feminino, Kawani Sofia também brilhou ao conquistar a prata. Essa foi a 13ª medalha da atleta nos Jogos da Juventude. Ao longo de cinco edições, Kawani acumula 5 ouros, 4 pratas e 4 bronzes, consolidando-se como um dos maiores talentos pernambucanos.

Com o desempenho de seus atletas, Pernambuco mantém a quarta posição no quadro geral de medalhas, assegurando sua presença constante no Top 5 desde o início da competição.

Os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), seguem até o dia 28 de novembro, reunindo mais de 4 mil estudantes-atletas de 13 a 17 anos em 18 modalidades olímpicas. A delegação pernambucana é composta por 209 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes.

