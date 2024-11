Pernambuco conquista 15 medalhas na primeira fase dos Jogos da Juventude 2024

A- A+

O primeiro bloco de competições dos Jogos da Juventude 2024, realizado em João Pessoa, na Paraíba, chegou ao fim neste sábado (16), com Pernambuco somando 15 medalhas: cinco de ouro, três de prata e sete de bronze. Com esse resultado, o Estado ocupa a 3ª posição no quadro geral. Ao todo, 43 estudantes-atletas representaram Pernambuco nas sete modalidades disputadas: badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco. O início foi histórico, com a conquista de oito medalhas no primeiro dia oficial de competições.

A grande estrela dessa fase foi Kawani Sofia, de 16 anos, que brilhou no ciclismo ao conquistar três ouros nas provas de velocidade, circuito por pontos (com 21 pontos somados) e resistência. Integrante do programa Bolsa Atleta, do Governo do Estado, e estudante da Escola de Referência do Ensino Médio de Paulista, Kawani consolidou sua posição como destaque nacional no esporte. “Em 2021, no meu último ano nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), da faixa etária de 12 a 14 anos, conquistei três ouros, e agora, no meu último Jogos da Juventude, da faixa etária de 15 a 17 anos, também consegui três ouros. Foi o famoso hat-trick!” afirmou a jovem, que ainda disputará o triatlo individual feminino e a prova de duplas mistas.

Kawani Sofia, atleta de ciclismo de estrada - Luana Cruz

O taekwondo trouxe na bagagem um total de cinco medalhas. O destaque foi Fernanda Albuquerque (+63kg), de apenas 15 anos, da EREM Alberto Torres, que conquistou o ouro após uma final emocionante contra São Paulo. Ruthy Rúbia Luiz (-55kg), da EREM Aleonor, e Diego Richard (-55kg), da EREM Manoel Borba, que enfrentou dificuldades devido a uma lesão e não conseguiu disputar a final, ficaram com a prata. Pedro Lucas Pereira (-48kg), da EREM Jornalista Trajano Chacon, completou o pódio com um bronze. A equipe feminina, formada por Isabelly Hevellin, Adrielly Rodrigues, Ruthy Rúbia e Alicia Assunção, garantiu mais um bronze na disputa por equipes.

Fernanda Albuquerque (+63kg), de apenas 15 anos, da EREM Alberto Torres - Luana Cruz Fernanda Albuquerque (+63kg), de apenas 15 anos, da EREM Alberto Torres - Luana Cruz

“Batemos nosso recorde de medalhas conquistadas, que até então era de duas em uma mesma edição, e agora alcançamos cinco: um ouro, duas pratas e dois bronzes. Fiquei muito satisfeito com o desempenho de todos no tatame. Mesmo aqueles que não conseguiram medalhas deram o seu máximo,” destacou Victor Matheus, técnico de Taekwondo, em sua estreia nos Jogos da Juventude. “Espero que venham muitas outras edições pela frente!” completou.

No judô, o ouro veio com Matheus Marques (-50kg), da EREM Oliveira Lima, que superou o adversário do Rio Grande do Sul com um ippon na final. Larissa Castro (-52kg), do Colégio Cognitivo, garantiu o bronze ao vencer Rondônia, e João Guilherme (-60kg), da ETE Professor Lucilo Ávila Pessoa, também trouxe um bronze, com uma vitória contra Minas Gerais após um belo ippon.

Matheus Marques (-50kg), do EREM Oliveira Lima - Luana Cruz

Já no tênis de mesa, Pernambuco somou três medalhas: a prata da equipe masculina (formada por Lorenzo Lima, do Criativo Caruaru, e João Moreira, do Motivo Caruaru), o bronze da equipe feminina (com Yasmim Ramalho, do Motivo Caruaru, e Ianne Silva, do Mundo Infantil Sanharó), e o bronze de João Moreira na disputa individual.

Na modalidade badminton, Hiarley Branco, de 16 anos, estudante da EREM Francisco Pereira da Costa, em Iati, município do Agreste pernambucano, conquistou o bronze. Na ginástica rítmica, as atletas Bruna Jordão, Isabela Carvalho e Júlia Ferreira ficaram no 8º lugar geral primeira divisão, assegurando a permanência de Pernambuco na elite da modalidade para o próximo ano.

Os Jogos deste ano têm como conceito a "celebração do espírito olímpico", e o tema não poderia ser mais adequado. Além das competições, os estudantes-atletas têm a oportunidade única de conhecer e interagir com grandes nomes do esporte brasileiro, que fazem parte do time de embaixadores do evento. Neste primeiro bloco, estiveram presentes Bia Souza, campeã olímpica no judô; Edival Pontes, o “Netinho”, medalhista de bronze no taekwondo; Marcus D’Almeida, atual número 2 do ranking mundial no tiro com arco; e a ex-mesatenista Lígia Silva.

Os Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), seguem até o dia 28 de novembro, reunindo mais de 4 mil estudantes-atletas de todo o país, com idades entre 13 e 17 anos, em 18 modalidades olímpicas. Após o encerramento do primeiro bloco, as atenções se voltam para as próximas etapas: o segundo bloco, de 18 a 22 de novembro, contará com disputas nas modalidades de natação, ginástica artística, águas abertas, triatlo, wrestling, vôlei de praia e basquete. Já o terceiro e último bloco, de 24 a 28 de novembro, incluirá as competições de esgrima, atletismo, handebol e voleibol, encerrando a programação.

A delegação pernambucana conta com 209 integrantes, entre estudantes-atletas, técnicos e dirigentes, destacando-se como uma força nos Jogos da Juventude 2024. Desses, 171 são estudantes-atletas que representam o Estado em todas as modalidades da competição. Pernambuco reafirma seu compromisso com o incentivo ao esporte e a formação de talentos, consolidando sua posição no cenário esportivo nacional

