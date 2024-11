A- A+

Fifa divulga finalistas do The Best com Vini Jr, Messi e outros nove

A Fifa anunciou, na noite desta quinta-feira (28), os jogadores indicados ao prêmio The Best, de melhor jogador da última temporada. A premiação ainda não tem data definida, mas deve ocorrer no início de 2025.

Entre os 11 finalistas estão nomes como Lionel Messi e o atual vencedor Bola de Ouro, Rodri. Vinicius Júnior é o único representante do Brasil.

Vini Jr - Real Madrid/Brasil

Bellingham - Real Madrid/Inglaterra

Carvajal - Real Madrid/Espanha

Kroos - Real Madrid/Alemanha

Mbappé - Real Madrid/PSG/França

Valverde - Real Madrid/Uruguai

Messi - Inter Miami/Argentina

Rodri - Manchester City/Espanha

Lamine Yamal - Barcelona/Espanha

Haaland - Manchester City/Noruega

Wirtz - Bayer Leverkusen/Alemanha

Para escolher os melhores do mundo, treinadores e capitães de 211 seleções, além de jornalistas e torcedores, votam em 11 jogadores e 16 jogadoras escolhidas por especialistas. A votação também define melhores goleiro e goleira, e treinadores do futebol masculino e feminino.

There can only be one.



The voting is open for #TheBest FIFA Women's Player 2024! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 28, 2024

Entre os técnicos, inclusive, o brasileiro Arthur Elias, da seleção feminina, é um dos oito nomes indicados. No masculino, Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, De la Fuente, Guardiola e Scaloni concorrem ao prêmio.

Who deserves to be #TheBest FIFA Women's Coach 2024? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 28, 2024

Além do prêmio para o melhor jogador da temporada, o evento do The Best também define o time do ano. Entre os indicados, três campeões da última Libertadores com o Fluminense estão entre os indicados: o zagueiro Nino, o meia Ganso e o atacante Germán Cano. Almada, do Botafogo, também aparece entre os meio-campistas.

Outros nomes como Rodrygo e Vini Jr, entre os atacantes, o goleiro Ederson, e os zagueiros Bremer, Dante e Gabriel Magalhães concorrem à vagas na equipe ideal.

#TheBest FIFA Men's Player 2024 nominees.



Let the voting begin... ️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

