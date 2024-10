Triângulo amoroso na F1: socialite seria pivô de relacionamento 'secreto' com pilotos

A- A+

Uma socialite britânica de 22 anos, Estelle Ogilvy, é parte de um “triângulo amoroso secreto”, que envolve dois pilotos da Fórmula 1, o argentino Franco Colapinto, de 21 anos, e o britânico Oliver Bearman, de 19. Segundo a imprensa europeia, os três estariam envolvidos uma relação de idas e vindas.

Segundo a mídia, Estelle, que faz pós-graduação em direito em Londres, além de atuar como influenciadora, vivia um romance com Bearman, com quem fez poucas aparições públicas. Ele conquistou uma posição na elite do automobilismo, pela Ferrari, ao substituir o piloto Carlos Sainz. De acordo com o portal britânico Daily Mail, o namoro dele com Estelle era secreto, mas acabou exposto após a ascensão na carreira do atleta.

Nascida em Londres, na Inglaterra, Ogilvy faz uma pós-graduação em direito e tem mais de 130 mil seguidores no Instagram e cerca de 138,8 mil no TikTok, onde compartilha o cotidiano, além de dicas de moda.

O portal britânico The Sun noticiou, contudo, que o jovem casal colocou um ponto-final no relacionamento. Logo após o término, Estelle teria se envolvido novamente com o ex, o piloto Franco Colapinto. Durante a temporada 2024 da Fórmula 1, ele disputou três provas pela equipe da Williams.

Veja também

TÊNIS Alcaraz estreia com vitória em Xangai; Sinner também vence e chega a 60 triunfos no ano