Ex-ministro que levou Fórmula 1 para Singapura é condenado a 12 meses de prisão por corrupção

A- A+

Um tribunal de Singapura condenou, nesta quinta-feira (3), o ex-ministro dos Transportes S. Iswaran a 12 meses de prisão por corrupção. Ele foi um dos responsáveis por levar o Grande Prêmio de Fórmula 1 para o país do Sudeste Asiático.

Na semana passada, Iswaran foi condenado por obstrução da Justiça e aceitação ilegal de presentes, no primeiro julgamento por corrupção contra um político neste país, em quase meio século.

O jornal local The Straits Times notou que a acusação exigia uma pena de seis a sete meses de prisão, contra as oito semanas argumentadas pela defesa.

Finalmente, os meios de comunicação locais indicaram que o tribunal ordenou doze meses de prisão ao ex-ministro, que se demitiu em janeiro após receber a notificação formal da sua acusação.

Os promotores apresentaram, inicialmente, 35 acusações contra Iswaran, a maioria relacionadas a corrupção, mas as reduziram para cinco na semana passada, no início do julgamento.

Algumas delas estiveram ligadas à aceitação de presentes do magnata hoteleiro e imobiliário Ong Beng, um dos homens mais ricos de Singapura, também envolvido na organização da Fórmula 1 na cidade-estado.

Em 2007, o Conselho de Turismo de Singapura assinou um contrato com a empresa promotora do GP de Singapura, propriedade de Ong, para organizar a corrida noturna que começou em 2008.

O contrato foi renovado três vezes e vai até 2028, mas o governo anunciou que iria rever o seu conteúdo após a demissão de Iswaran.

Iswaran devolveu ao governo os US$ 295 mil em ganhos ilícitos; e os presentes recebidos, incluindo uma bicicleta Brompton, também foram apreendidos, informou o gabinete do procurador-geral.

Os observadores consideram este julgamento um dos mais significativos politicamente nesta cidade-estado, muitas vezes considerada um dos países menos corruptos do mundo.

Os ministros do seu governo recebem salários comparáveis aos dos altos executivos do setor privado para dissuadir atitudes corruptas.

Veja também

Confiança Santa Cruz: Dono de bons trabalhos, Itamar Schülle é visto como ponto de confiança no Arruda