Entenda como clã Schumacher tem aos poucos baixado 'muralha de privacidade'

Pouco se sabe sobre o estado de saúde de Michael Schumacher desde que o heptacampeão da Fórmula 1 sofreu uma queda de esqui nos Alpes franceses, em 2013. Nos últimos 10 anos, o clã ergueu uma "muralha" de privacidade para proteger o ex-piloto da exposição pública e enfrentou, inclusive, chantagem de criminosos que afirmaram ter imagens do pós-acidente.

Os últimos meses, porém, apontam que a família tem aos poucos deixado o público saber um pouco mais sobre a intimidade de seus integrantes — a exemplo do enlace da herdeira Gina, em que a lenda da F1 teria sido visto "em público" pela primeira vez em 11 anos, e avanços nas relações do filho e do irmão dele.

De acordo com relatos da imprensa internacional, a (ainda tímida) exposição da intimidade dos Schumacher pode ser uma resposta a recentes vazamentos de informações e temores sobre o que ex-integrantes, como a ex-mulher de Ralf Schumacher Cora, poderiam "entregar" à mídia (principalmente depois de ela dizer que se sentia "usada" pelo ex nos dias seguintes à confirmação do relacionamento homoafetivo dele). A ideia seria "controlar a narrativa" e evitar o potencial de "indiscrição".

Relatos colhidos pela imprensa internacional apontam que os convidados do casamento de Gina Schumacher foram proibidos de levar os celulares para o enlace em meio a rumores de que a lenda da Fórmula 1 poderia participar do evento. Apesar dessa interdição, só o fato de a festa ter sido realizada na propriedade da família já indica uma mudança na abordagem. Teria sido a primeira vez que Michael ficou cercado por tantos parentes desde o acidente.

"Sem dinheiro como problema, o casal — que ficou noivo por sete anos — poderia ter escolhido outro local, mas, em vez disso, escolheu receber seus convidados na casa da família", disse o Daily Mail.

No círculo íntimo dos Schumacher

Filho do heptacampeão Michael Schumacher, Mick Schumacher usou as redes sociais para parabenizar a irmã, Gina, pelo casamento com Iain Bethke, no último fim de semana. Pistas publicadas por sua namorada, a modelo Laila Hasanovic, indicaram que ele também está perto de subir ao altar. A dinamarquesa com raízes na Bósnia e o alemão confirmaram publicamente a relação com uma postagem no Instagram em agosto do ano passado.

Desde então, a bela passou a ser vista ao lado de Mick em corridas da Fórmula 1 e, em janeiro, "ganhou" o direito de ser incluída no círculo ultrarrestrito de pessoas que podem se aproximar do sogro, Michael.

Laila publicou um vídeo em que aparece com um anel no dedo anelar da mão esquerda. "E então é game over", escreveu ela na legenda, sem detalhar a origem da joia.

Já a filha de Schumacher, Gina, subiu ao altar com Iain Bethke na mansão de 27 milhões de libras (R$ 196 milhões) da família em Maiorca, na Espanha.

De acordo com o jornal alemão Bild, a família fez questão que os convidados da festa não levassem os aparelhos para evitar fotos não autorizadas de cômodos da propriedade, adquirida pelo clã em 2017. No entanto, o irmão de Schumacher, o também ex-piloto Ralf, posou para um clique com o namorado francês, o empresário Etienne Bosquet-Cassagne, no local da festa.

Os dois recentemente se envolveram numa polêmica com Cora, ex-mulher de Ralf, que relatou ter se sentido "usada" ao saber do relacionamento homoafetivo e foi rebatida pelo casal.

O Daily Mail descreveu o luxo da propriedade do clã em Maiorca: 15 mil metros quadrados, com duas piscinas, uma academia, um jardim de palmeiras e um heliporto, usado "frequentemente" para deslocamentos do clã entre a Espanha e a casa da família no Lago Genebra, na Suíça.

Gina ganhou uma despedida de solteira na sexta-feira e a cerimônia do casamento ocorreu neste sábado, segundo o diário local Ultima Hora. Os convidados desfrutaram de um banquete e de um show ao vivo de uma banda country.

Gina e Iain estão juntos oficialmente há sete anos, quando posaram como casal pela primeira vez depois de uma premiação em Munique.

