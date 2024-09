A- A+

Futebol França x Itália: saiba onde assistir ao jogo da Liga das Nações desta sexta (6) Equipes reeditam a final da Copa do Mundo de 2006 na primeira partida do torneio europeu

Após as estreias da atual campeã da Eurocopa, Espanha, e da boa seleção de Portugal na Liga das Nações, chegou a vez de França e Itália debutarem nesta edição do torneio.

E logo de cara, as seleções se enfrentarão nesta sexta (6), às 15h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pelo Grupo A2 da competição.

Quem vencer o duelo, que já foi final de Copa do Mundo, em 2006, pode largar bem no que é considerado o grupo da morte, que ainda conta com a seleção da Bélgica e o azarão Israel.

A partida terá transmissão da ESPN, pela TV fechada.

Como chega a França

Os franceses chegam à Liga das Nações tentando mudar a imagem de apatia, que obtiveram na última Euro. Apesar de chegarem às semifinais da competição e só serem eliminados pela Espanha, o time comandado por Didier Deschamps não jogou tudo o que se esperava, apresentando atuações abaixo do esperado.

Para o jogo desta sexta, a equipe volta a apostar em Kylian Mbappé, que começou bem sua primeira temporada pelo Real Madrid, marcando três gols em cinco jogos.

O atacante deverá ter a ajuda criativa de Antoine Griezmann. O jogador, que atua na seleção como meia, também começou bem a temporada pelo Atlético de Madrid, anotando um gol e duas assistências em quatro jogos.

Provável escalação

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernádez; Kanté, Fofana e Griezmann; Dembelé, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Como chega a Itália

Não muito diferente da França, a Itália também tenta se recuperar da eliminação na Eurocopa, quando caiu de forma precoce para a Suiça, nas oitavas de final do torneio.

Luciano Spalleti aposta no bom começo de temporada de Mateo Retegui, da Atalanta, que já marcou três gols em quatro jogos.

Um dos poucos destaques do time na Euro, o zagueiro Riccardo Calafiori, que agora é jogador do Arsenal, é a esperança de solidez defensiva da equipe, que ainda conta com o bom goleiro Donnarumma.

Provável escalação

Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Buongiorno e Gatti; Pellegrini, Tonalli, Ricci e Dimarco; Retegui e Zaccagni. Técnico: Luciano Spalleti.

Onde assistir: ESPN

