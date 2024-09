A- A+

NFl Eagles x Packers: conheça os times e saiba o que está em jogo na primeira partida da NFL no Brasil Liga de futebol americano estreia no país com jogo nivelado, hoje em São Paulo. Além de terem peso histórico, equipes querem apresentar cartas na temporada, sonhando com o título

A temporada 2024/2025 da NFL já começa como nenhuma outra para os torcedores brasileiros. Nesta sexta (6), um sonho de muitos anos ganhará vida diante de cerca de 42 mil torcedores nas arquibancadas da Neo Química Arena, e dos 38 milhões que a liga tanto gosta de reiterar que possui por aqui.

Foi esse um dos fatores que a fez trazer um jogo para o país pela primeira vez. E não é qualquer um. A partir das 21h15 (transmissão de ESPN, Rede TV e CazéTV), Philadelphia Eagles e Green Bay Packers devem entregar grande espetáculo.

O jogo, válido pela temporada regular, mostra a preocupação da liga em trazer não apenas um amistoso, por exemplo. Após México, Inglaterra e Alemanha serem sedes, nesta iniciativa que começou em 2007, o Brasil se consolida no mapa do futebol americano.

Por questões de logística — como o tempo adequado para as equipes retornarem aos Estados Unidos —, uma partida de NFL acontecerá numa sexta-feira à noite pela primeira vez na História.

Melhor da rodada

Eagles e Packers terão muito a mostrar na sua estreia para valer neste ano. Trata-se de um encontro de times da Conferência Nacional (NFC). Vitórias nesse tipo de jogo costumam ser critério de desempate valioso na classificação final.

Assim como na Conferência Americana (AFC), sete das 16 equipes avançam aos playoffs. E ambos são cotados como candidatos a surpreender na briga para chegar ao Super Bowl LIX (59), que acontecerá em fevereiro, em New Orleans.

O peso histórico da partida é um aperitivo a mais. Os Packers são a maior e mais vencedora franquia do futebol americano.

Fundados em 1919, fizeram do isolado estado de Wisconsin um epicentro do esporte, vencendo nove títulos na primeira fase da NFL (até 1965), e quatro já na era Super Bowl. O último veio em 2010/2011, mas nada que os impeça de ser muito temidos pelos seus adversários.

Já os Eagles são de uma das cidades mais fanáticas por esportes nos Estados Unidos, e até demoraram a ganhar um Super Bowl. O primeiro titulo só veio na temporada 2017/2018, mesmo após conquistar três taças na era antiga.

"Teremos, sem dúvida, um confronto de primeira prateleira, e que na minha opinião, é o melhor jogo da rodada. Isso porque, este pode dizer muito do que vai ser a temporada de cada uma das equipes, e isso torna o duelo tão interessante", aponta Weinny Eirado, comentarista da ESPN:

"São dois times que abrem a temporada sob muitos olhares, alguns de incerteza e outras de expectativa, do que podem fazer", completa Eirado.

Os Eagles foram vice-campeões da temporada de 2022/2023, derrotados pelo Kansas City Chiefs no Super Bowl 57 (LVII). A campanha do último ano, porém, não alcançou o mesmo sucesso, com a queda na primeira rodada dos playoffs, o wild card (repescagem). Sem ser cabeça de chave (vencedor de divisão), passou em quinto e perdeu para o Tampa Bay Buccaneers.

Mudanças sentidas

Após chegar à decisão, a equipe perdeu os seus coordenadores (ofensivo e defensivo), que foram para outras franquias. Algo raro de acontecer, mas justificado pelo desempenho. Só que isso deixou a terra arrasada na Filadélfia.

Ao mesmo tempo, o time de Nick Sirianni segue competitivo e aparece entre as potenciais surpresas. O quarterback Jalen Hurts, outrora cotado a melhor jogador (MVP) da liga, ainda está acompanhando do recebedor A.J. Brown, um dos melhores do esporte, e agora tem o corredor Saquon Barkley, que deixou o rival New York Giants na última intertemporada.

"Sabemos o quão apaixonado este país (Brasil) é pelos esportes, e estamos muito empolgados de estar aqui. Como jogamos na Filadélfia, devemos jogar da mesma maneira. Existem questões como em qualquer outra cidade e devemos fazer o nosso trabalho, jogar um jogo de futebol americano. Esse é o único objetivo. É por isso que estamos aqui", afirmou Hurts.

Muita gente que conheceu a NFL atraída pela história de amor entre a cantora Taylor Swift e o tight end Travis Kelce, dos Chiefs, sentirá falta de Jason Kelce, seu irmão, especialmente os Eagles.

A aposentadoria do cunhado da artista tira de cena um dos melhores jogadores de proteção da liga. Porém, a equipe tem nomes como Jordan Mailata na posição. Além disso, manteve uma defesa estável, sobretudo em seu miolo, tendo Jalen Carter como grande talento.

Sucessor de Rodgers

Do outro lado, os Packers surgiram como uma força surpreendente em 2023, muito porque o quarterback Jordan Love teve sua primeira temporada como titular e provou ter verdadeiro potencial para substituir Aaron Rodgers, veterano campeão em 2011 que hoje está no New York Jets.

Após avançar em sétimo na NFC, os Packers foram ao Texas e massacraram o Dallas Cowboys, por 48 a 32. Mesmo eliminados na fase seguinte, pelo favorito San Francisco 49ers, deixaram um recado de bom projeto, tocado pelo jovem treinador Matt LaFleur.

Na intertemporada, Love recebeu uma grande renovação contratual — de 220 milhões dólares por quatro anos —, a equipe trouxe o corredor Josh Jacobs, e também aposta em uma base que mistura experientes e jovens, protagonizada no ataque pelo recebedor Christian Watson, e na defesa por Preston Smith e Jaire Alexander. Esta boa reunião de talentos pode alçar o time a voos altos.

"Quero melhorar ainda mais o meu jogo. Um quarterback da NFL sempre tem muita pressão, ainda mais nos Packers. Sei que eles construíram um legado. E é isso que faz uma grande equipe. Tenho muito por todo mundo que jogou nos Packers", afirmou Love.

São duas equipes enormes com condições factíveis de brigar por algo, e jogo de São Paulo será a primeira mensagem neste sentido.

Vencer um concorrente direto na conferência pode significar muito ao fim das 18 semanas de temporada regular e, quem sabe, até definir o mando de campo em um futuro jogo entre eles nos playoffs da NFL.

— Podemos esperar um confronto eletrizante, com um verdadeiro jogo de xadrez sendo disputado nas trincheiras. Sem contar que é um dos melhores jogos levados para fora dos EUA. —destaca Eirado: —Para o futebol americano do Brasil, a escolha nos colocou em um cenário espetacular.

Veja também

NFL Eagles x Packers: temperatura para jogo em SP pode estar mais baixa do que em Green Bay e Filadélfia