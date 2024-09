A- A+

Futebol NFL: Eagles e Packers se enfrentam nesta sexta (6), na Neo Química Arena; veja onde assistir Os Eagles, conhecidos pelos uniformes verdes, jogarão em tons alvinegros pela primeira vez em sua história, por entender a rivalidade do Corinthians, dono da casa no local da partida

O Brasil receberá nesta sexta (6), às 21h15, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, o primeiro jogo da história da NFL (liga esportiva profissional de futebol dos Estados Unidos) no Brasil.

O confronto entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers terá transmissão dos canais ESPN, Disney+, RedeTV!, além da CazéTV e NFL Game Pass no DAZN. A cantora Anitta será a atração do show de intervalo.

A partida será válida pela primeira semana da temporada regular 2024/25 da NFL. Os organizadores da competição chegaram a visitar outros locais no Brasil, como Maracanã, no Rio de Janeiro, e outros palcos em São Paulo (Allianz Parque e Morumbis). Porém, a escolha pela casa do Corinthians ganhou pela “experiência” de já ter recebido a abertura da Copa do Mundo de 2014 e jogos das Olimpíadas de 2016.

Cerca de 42 mil torcedores são esperados para a partida que reúne duas tradicionais franquias da NFL. Os Packers ganharam quatro vezes o campeonato (1966, 1967, 1996 e 2010), além de nove títulos anteriores à "era Super Bowl". A equipe é a única franquia entre as 32 da NFL que não tem fins lucrativos e que pertence à comunidade de Green Bay. Já os Eagles, sediados na Filadélfia, ganharam uma taça da competição, em 2017.

"Desde que chegamos, tivemos a melhor recepção possível. As pessoas no hotel foram incríveis, tudo foi incrível. Sabemos como o Brasil é apaixonado por esportes e estamos empolgados de jogar aqui", disse Nick Sirianni, técnico do Philadelphia Eagles.

O treinador lembrou até dos tempos da infância sobre a expectativa de enfrentar o Green Bay Packers. "Crescemos jogando nesse horário, nas noites de sexta. Podemos não estar em Jamestown, Nova York ou Houston. Estamos no Brasil, mas ainda será sexta à noite. Assim como todos nós crescemos jogando esse jogo”, frisou, deixando um recado aos torcedores brasileiros.

“Estamos muito entusiasmados por estar aqui. Certifiquem-se de gritar o mais alto possível quando Green Bay estiver com a bola. Temos que estar preparados para que seja barulhento, estamos preparados para jogar como se estivéssemos jogando um verdadeiro jogo em casa", completou.

Os Eagles, conhecidos pelos uniformes verdes, jogarão em tons alvinegros pela primeira vez em sua história, por entender a rivalidade do Corinthians, dono da casa no local da partida, com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, poucos são os detalhes em verde no estádio.

“Vai ser um grande jogo. É uma oportunidade incrível, sei que o Packers tem muitos fãs no Brasil. Estou focado no jogo, em ser o melhor quarterback. Há sempre muita pressão na NFL. Vou focar no jogo e não prestar atenção nas distrações”, apontou Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers.

