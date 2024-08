A- A+

Chegada dos times, evento gratuito e mais: saiba o que NFL definiu a uma semana de jogo no Brasil Em coletiva, o vice-presidente Peter O'Reilly deu mais detalhes sobre o fim de semana no qual Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogarão em São Paulo

Falta exatamente uma semana para o Brasil viver o grande momento de sua relação com o futebol americano.



Na próxima sexta-feira (6), às 21h15 (horário de Brasília), Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela primeira rodada da nova temporada da NFL.



Aos poucos, a capital paulista passa a entrar de vez no clima da partida histórico, a primeira da liga na América no Sul.





O vice-presidente executivo internacional de eventos da liga, Peter O'Reilly, concedeu ontem uma coletiva, na qual O Globo esteve presente, para anunciar novidades e dar o tom da preparação para o evento. A partir da quarta-feira (4), o "Modo NFL" será iniciado no Brasil.

Este é o dia para o qual estão previstas as chegadas das delegações de Eagles e Packers ao país. As equipes estão preparando uma logística especial e, segundo O'Reilly, os Packers farão um voo direto do estado de Wisconsin para São Paulo. Os treinos serão na quinta, tanto na Arena quando no CT Joaquim Grava, também do Corinthians.

Contudo, a semana será banhada a futebol americano em várias partes da cidade, e a NFL entende que será uma grande oportunidade para expandir o esporte globalmente. Isso porque o Brasil tem a segunda maior quantidade de torcedores fora dos EUA (cerca de 38 milhões), atrás apenas do México, e o evento pode ser uma referência.

— Esperamos que tenha uma repercussão positiva em todo o mundo. Como eu disse, o mundo estará assistindo a esse jogo na noite de sexta-feira, uma incrível demonstração da nossa paixão pelo jogo, Certamente, vai atrair novos olhos e interesses — afirmou O'Reilly. — O Brasil é um catalisador e apenas o ponto de partida de uma parceria de longa data, e da oportunidade de crescer a base de fãs de uma maneira única.

O dirigente não afirmou, mas garantiu que o sucesso na próxima sexta-feira pode assentar o Brasil no mapa da NFL, com a chance de receber mais jogos em anos seguintes. Desde que a liga saiu dos EUA, visitou países como México, Inglaterra e Alemanha. Em breve, também estará na Espanha.

Longo prazo

O comprometimento de longo prazo com o Brasil está sendo reforçado desde que o jogo em São Paulo foi anunciado, em dezembro do ano passado. Ontem, mais alguns sinais foram dados neste sentido. A começar pela nomeação de Luis Martínez como primeiro general manager da NFL no país.

Após trabalhar com a liga no México por cerca de cinco anos, ele será responsável por liderar negócios e a expansão da liga por aqui. Além disso, a organização pretender abrir um escritório em São Paulo, cidade com a qual vai firmando uma parceria promissora. Trazer um jogo de abertura de temporada regular para dois times que estiveram nos últimos playoffs, em uma janela inédita de sexta a noite, explica o tamanho das concessões.

— Uma coisa que eu quero enfatizar é que o jogo estará bem além do estádio. Apenas cerca de 47 mil pessoas terão a grande sorte de estar na Arena do Corinthians, mas serão muito mais que isso fora dela — disse O'Reilly na coletiva. — Quero agradecer à Prefeitura de São Paulo por dar vida a esse jogo de várias maneiras no fim de semana.

Quem não puder estar no estádio, terá três dias de um evento gratuito no Parque Villa-Lobos, no qual serão ofertadas diversas experiências para os torcedores entre sexta (6) e domingo (8). O vice-presidente revelou ontem que o Troféu Vince Lombardi será exibido, assim como os 58 anéis de campeões do Super Bowl.

Além disso, haverá aulas de flag football — modalidade do futebol americano sem contato, no qual o objetivo é pegar uma flanela do oponente ao invés de derrubá-lo — para meninos e meninas, loja oficial, e uma watch party, que transmitirá o jogo entre Eagles e Packers e toda a rodada de domingo.

Embaixadora brasileira

O flag será modalidade olímpica nos Jogos de Los Angeles-2028, e é de grande interesse da NFL que ele seja mais difundido. Tanto que Eagles e Packers têm em sua agenda, segundo O'Reilly, visitas a crianças paulistas para realizar atividades comunitárias de promoção desta versão do esporte.

Mais uma novidade de ontem, a atleta brasileira Gabi Bankhardt, capitã da seleção feminina de flag, foi anunciada como embaixadora global da modalidade. Ao lado da australiana Kodie Fuller e do alemão Benjamin Klever, juntou-se a um grupo de personalidades reunidas, desde 2022, pela NFL e a Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF), com o objetivo de difundir cada vez mais o esporte.

"É um privilégio ser nomeada embaixador global de flag football", disse Gabi, em comunicado. "É uma forma inclusiva e acessível de praticar nosso esporte, e seu crescimento extraordinário em todo o mundo é uma prova disso. Enquanto olhamos para as Olimpíadas, estou muito animada para usar minha plataforma para inspirar a próxima geração de mulheres e meninas no Brasil, além de adotar esse formato atlético, rápido e criativo", complementou.

Bankhardt, Fuller e Klever estão participando do Campeonato Mundial de Flag Football da IFAF de 2024, na Finlândia, que termina neste final de semana, representando seus países ao lado de mais de 600 atletas em 54 equipes internacionais, competindo pelos títulos mundiais.

Jogo para o futuro

Eagles e Packers foram selecionados como os primeiros times para jogar no Brasil, mas as duas franquias que possuem direitos de exploração de marketing no país são o Miami Dolphins e o New England Patriots. Apesar de não estarem campo, as organizações também realizarão ações no fim de semana da partida.

Peter O'Reilly garantiu que outros times da NFL estão atentos para aproveitarem a janela de jogos no país em próximas temporadas, e o sucesso comercial atende às expectativas. São mais de 14 parceiros, entre marcas globais e locais.

A expectativa de alcance global é tanta que watch parties serão realizadas em outros cantos do mundo. Além do jogo ser transmitido no estádio dos Eagles, na Filadélfia, e em Green Bay, haverá um evento na Bondi Beach, em Sydney, na Austrália.

