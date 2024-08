A- A+

SHOW Anitta vai ser atração musical em intervalo de jogo da NFL em São Paulo Partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers já está com ingressos esgotados

O primeiro jogo de futebol americano organizado pela NFL no Brasil, que acontece no dia 6 de setembro, terá Anitta como atração musical do intervalo. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira.

"Assumindo o palco no intervalo do NFL São Paulo Game 2024… Anitta", informou o post da liga americana.

A partida, transmitida pela CazéTV, ESPN, RedeTV e GamePass, será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.







Os ingressos para o jogo esgotaram em menos de duas horas, mas o público poderá participar de um evento gratuito no parque Villa-Lobos, zona oeste da cidade, a NFL Experience.

A programação começa no dia da partida, uma sexta-feira, e se estende até o domingo, 8 de setembro. Durante o evento, além de assistir à partida e a outros dois jogos realizados nos Estados Unidos ao vivo via telão, o público poderá praticar o flag football, modalidade de futebol americano sem contato e conhecer o troféu Vince Lombardi, taça que é dada ao vencedor da liga americana.

Veja também

Famosos Qual é o nome da filha de MC Daniel e da modelo e empresária Lorena Maria? Entenda o significado