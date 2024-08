A- A+

restrições Procon-SP notifica NFL por proibir que torcedor leve comida para estádio em jogo no Brasil Segundo o órgão, liga esportiva teria incluído alimentos e bebidas na lista de itens proibidos para a primeira partida de futebol americano no país

O aguardado jogo da NFL em solo brasileiro, entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, marcado para o dia 6 de setembro na Neo Química Arena, em São Paulo, entrou na mira do Procon-SP.



O órgão notificou nesta segunda-feira a liga de futebol americano após a divulgação de uma lista de itens proibidos para o público, incluindo alimentos e bebidas, o que gerou questionamentos sobre o cumprimento dos direitos dos consumidores durante o evento.

Segundo o Procon-SP, os torcedores têm o direito de levar água e alimentos próprios, sem a obrigação de comprar dentro do estádio.

"Existem restrições quanto à segurança, como proibir latas e exigir que garrafas de água sejam abertas na entrada, mas é permitido levar alimentos e bebidas. Além disso, a organização deve fornecer água potável gratuita no local", explicou Luiz Orsatti Filho, diretor-executivo do órgão em nota.

Além das restrições sugeridas pela organização do evento, o Procon também cobrou explicações sobre a venda de ingressos, principalmente a garantia da meia-entrada, a prevenção de cambistas e a segurança do público em caso de condições climáticas adversas.

A liga esportiva tem até o dia 2 de setembro para responder às notificações, e o órgão já anunciou que terá equipes de fiscalização presentes no dia do jogo.

A notificação faz parte de uma estratégia de diálogo do Procon-SP com os organizadores de grandes eventos. A intenção é proteger os direitos dos consumidores brasileiros e evitar problemas como aglomeração, atrasos e desentendimentos durante o acesso ao estádio.



Além disso, o órgão pediu esclarecimentos sobre a situação dos alvarás e sobre a adequação ao Protocolo Não se Cale, que visa proteger o público contra assédio e violência.

Ingressos de até R$ 2.520

A venda de ingressos para o evento movimentou o público de forma impressionante. Na pré-venda exclusiva para clientes do cartão XP, 15 mil ingressos foram adquiridos em menos de 24 horas.



Quando as vendas foram abertas ao público geral, os ingressos se esgotaram em cerca de 1h30. Os preços das entradas variaram entre R$ 285 (meia-entrada) e R$ 2.520 (inteira).

A partida faz parte da expansão da NFL International Series, que começou em 2007 e, agora, desembarca no Brasil, um dos principais mercados internacionais da liga, com mais de 35 milhões de fãs e torcedores.



Além do impacto esportivo, o evento deve movimentar a economia local, com estimativa de gerar US$ 60 milhões e criar cinco mil empregos diretos e indiretos, segundo a prefeitura da cidade.

Veja também

