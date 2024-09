A- A+

Surfe WSL Finals 2024 nesta sexta (6): entenda formato, veja onde assistir e horário Tati Weston-Webb e Italo Ferreira são os representantes do Brasil no WSL Finals 2024

O WSL Finals, que vai definir os campeões mundiais de surfe de 2024, deve acontecer nesta sexta-feira (6), em Lower Trestles, na Califórnia (EUA). O Brasil tem Italo Ferreira, no masculino, e Tatiana Weston-Webb no feminino, em busca da conquista.

Esta sexta (6) é o primeiro dia da janela para conhecer os campeões e o prazo se encerra no dia 14 de setembro. O formato de Finals acontece desde 2021 tem o resultado resolvido num único dia.

A chamada para confirmação da realização do evento acontece às 11h30 (horário de Brasília) para um possível início ao meio-dia.

Como funciona o WSL Finals 2024

Os cinco melhores surfistas dos rankings masculino e feminino se garantiram na decisão do título nos Estados Unidos. Os brasileiros Gabriel Medina, tricampeão mundial, e Yago Dora ficaram de fora.

John John Florence (1º), Griffin Colapinto (2º), Jack Robinson (3º), Ethan Ewing (4º) e Italo Ferreira (5º) foram os classificados para o masculino.

No feminino, a chave ficou com Caitlin Simmers (1ª), Caroline Marks (2ª), Brisa Hennessy (3ª), Molly Picklum (4ª) e Tatiana Weston-Webb (5ª).

As duas categorias funcionam com o mesmo formato. Quinto e quarto colocado se enfretam na primeira rodada e o vencedor encara o terceiro. Assim segue até a final contra o primeiro colocado do ranking.

A final é disputada numa "melhor de 3". O surfista que vencer duas baterias primeiro se torna o campeão mundial da temporada.

Onde assistir a WSL Finals 2024?

O WSL Finals 2024 tem transmissão do SporTV, Globoplay, do canal da WSL no youtube e no site oficial do torneio.

Confira a disputa completa do WSL Finals 2024

Masculino

Bateria 1

Italo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

Bateria 2

Vencedor bateria 1 x Jack Robinson (AUS)

Bateria 3

Vencedor da bateria 2 x Griffin Colapinto (EUA)

Final

Vencedor bateria 3 x John John Florence (HAV)

Feminino

Bateria 1

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Molly Picklum (AUS)

Bateria 2

Vencedor da bateria 1 x Brisa Hennessy (CRI)

Bateria 3

Vencedor da bateria 2 x Caroline Marks (EUA)

Final

Vencedor da bateria 3 x Caitlin Simmers (EUA)

Veja também

Futebol NFL: Eagles e Packers se enfrentam nesta sexta (6), na Neo Química Arena; veja onde assistir