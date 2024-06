A- A+

Surfe Ítalo Ferreira vence decisão brasileira contra Yago Dora e leva etapa de Saquarema da WSL Ítalo Ferreira também garantiu vaga no top 5 do circuito mundial

Ítalo Ferreira finalmente chegou ao topo em Saquarema. Nesta sexta-feira (28), o potiguar trilhou uma campanha consistente e foi coroado como o campeão da etapa brasileira da WSL. Na final o confronto não poderia ser melhor para o público local, com o duelo entre o campeão olímpico e o também brasileiro Yago Dora.

Para chegar na grande decisão, Ítalo primeiro eliminou Rio Waida nas quartas de final, surfista que representa a Indonésia. Já nas semis, o confronto foi contra o americano Griffin Colapinto, que havia eliminado Gabriel Medina na fase anterior.

Na chave contrária, Yago venceu o outro irmão, Crosby Colapinto ainda nas quartas. Na semifinal o duelo foi diante do sul-africano Jordy Smith.

Ítalo x Yago

Na grande decisão, Ítalo foi muito mais ativo. O potiguar chegou a tentar nove descidas. Por sua vez, Yago pegou cinco ondas. As notas na final não foram muito altas. Ferreira teve como melhores pontuações um 7.00 e 6.67. Já Dora teve as melhores notas como 5.67 e 4.93.

Pela primeira vez Ítalo conseguiu vencer em casa na WSL. Essa também foi a primeira vez que o pai do surfista pôde acompanhar um título do filho de perto. Muito emocionado, Ferreira afirmou ter conquistado um sonho. "Deus realizou meu sonho, não tem o que explicar, todas as minhas vitórias são para honra e glória do senhor. Não adianta ter talento, tentar na força do braço que não vai acontecer, eu realmente entreguei nas mãos de Deus", declarou em lágrimas.

Com a vitória, Ítalo subiu para o quarto lugar no ranking, entrando na lista do top 5 que se classifica para o WSL Finals. A etapa final reúne os cinco primeiros do ranking em setembro, na Califórnia, para decidir o campeão mundial.

