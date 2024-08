A- A+

Olimpíadas Quem é Tatiana Weston-Webb? conheça surfista brasileira medalhista em Paris com dupla nacionalidade Com nascimento no Rio Grande do Sul, Tati se mudou para o Havaí com apenas dois meses; a atleta representa o Brasil desde 2018

Com a medalha olímpica garantida após se classificar para a final do surfe feminino, Tatiana Weston-Webb já cravou seu nome na história esportiva do Brasil.

A surfista de 28 anos nasceu no Rio Grande do Sul, mas se mudou para o Havaí com apenas dois meses de vida. Ela é filha do também surfista inglês Douglas Weston-Webb e bodyboarder brasileira, Tanira Guimarães.

Com dupla nacionalidade, ela decidiu representar o Brasil nas principais competições de surfe a partir de 2018.

Ela já estreou na primeira aparição do surfe nas Olimpíadas de Tóquio, quando terminou sua participação nas oitavas de final.

Histórico de Tati Weston-Webb

Tatiana Weston-Webb foi campeão do WQS (divisãod e acesso da WSL) em 2015. A partir desse momento ela passou a integrar o circuito mundial.

Seu melhor desempenho na carreira foi em 2021. Tati foi vice-campeã mundial ao perder o título para a havaiana Carissa Moore.

Tati Weston-Webb nas Olimpíadas de Paris

Tati não iniciou bem a disputa em Teahupo’o, no Taiti. Ela caiu para a repescagem na primeira fase da disputa.

No entanto, ela não teve dificuldades para passar por Candelaria Resano, da Guatemala.

Nas oitavas de final, a brasileira teve um duelo difícil contra a favorita Caitlin Simmers, líder do ranking da WSL.

Weston-Webb passou pela espanhola Nadia Erostarbe na quartas de final e pela costarriquenha Brisa Hennessy.

