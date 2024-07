A- A+

olimpíadas 2024 Ginasta japonesa é cortada da equipe olímpica por fumar e consumir bebidas alcoólicas Federação foi informada que a ginasta foi vista fumando no final de junho e início de julho e que também bebeu álcool em uma sala do centro nacional de treinamento

A ginasta Shoko Miyata, capitão da equipe japonesa de ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, vai perder o evento depois de ter sido restaurado por fumar e consumir bebidas alcoólicas, anunciou nesta sexta-feira (19) a federação do país asiático.

Um atleta de 19 anos, medalhista de bronze no Mundial de 2022, foi afastado da concentração em Mônaco e teve que voltar ao seu país por ter violado as regras de comportamento.

“Depois de sua confissão e depois de conversas entre todas as partes, foi decidido que ela está se retirando” dos Jogos, declarou o secretário-geral da federação de ginástica, Kenji Nishimura, à imprensa em Tóquio.

Leia também • Ginasta ucraniana lidera grupo de atletas europeus no revezamento da tocha olímpica na França

Segundo Nishimura, a federação foi informada que Miyata foi vista fumando no final de junho e início de julho e que também bebeu álcool em uma sala do centro nacional de treinamento do Japão, país onde fumar e beber são proibidos antes dos 20 anos.

“Ser membro da seleção japonesa de ginástica é uma posição em que se espera muito de todos, o tempo todo”, disse o presidente da federação, Tadashi Fujita.

Nishimura disse ainda que ela “parecia exausta” na concentração em Mônaco. “Ela entende a importância das regras e parece sincera ao enfrentar seu comportamento”, disse ele.

“Tem sido difícil para ela, mas ela falou abertamente e honestamente sobre isso”, acrescentou.

Veja também

paris 2024 Itamaraty lança guia para brasileiros que vão acompanhar as Olimpíadas