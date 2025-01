A- A+

Liga dos Campeões Guardiola cita prejuízos em possível eliminação, mas confia no City na Champions Equipe inglesa encara o Club Brugge, nesta quarta (29), necessitando da vitória

Pep Guardiola não escondeu a importância da Liga dos Campeões para o Manchester City, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo, enquanto o time se prepara para a última rodada da primeira fase da competição.

O City entra em campo nesta quarta-feira, às 17h, horário de Brasília, contra o Club Brugge, no Etihad Stadium, precisando da vitória para garantir a classificação para os playoffs. Atualmente, o time ocupa a 25ª posição, com apenas oito pontos.



"Nas últimas duas ou três janelas de transferências, sempre foi positivo. Não sou ingênuo a ponto de não saber o quanto é importante financeiramente para o clube participar dessa competição", disse Guardiola aos jornalistas.

Ele ainda destacou o impacto que a ausência do City na fase eliminatória da Liga dos Campeões pode gerar para os cofres do clube.



"Isso pode afetar o clube, mas é claro que queremos tentar fazer com que isso aconteça e passar, em primeiro lugar, por razões esportivas", completou o técnico, ciente das repercussões que o fracasso nesta competição traria.





Guardiola também falou sobre o nível de gastos do City nos últimos anos, embora tenha ressaltado que o clube adota uma abordagem equilibrada de acordo com as circunstâncias financeiras.

"Nos últimos cinco ou seis anos, o gasto líquido do clube foi incrível. O clube disse: 'OK, a situação é a situação. Se quisermos gastar, podemos gastar. Se não, não gastamos'."



Apesar das dificuldades financeiras que uma eliminação precoce na Liga dos Campeões poderia trazer, Guardiola mantém a confiança em sua equipe e destaca a importância de vencer o jogo contra o Club Brugge para seguir adiante.

"Temos que ganhar o jogo e, se não ganharmos, não continuaremos na competição. Queremos passar para ter outra chance de jogar mais dois jogos e nos classificarmos", disse ele, com foco no objetivo imediato.



Em relação à possível pressão interna e à preocupação com a eliminação, Guardiola foi direto.

"Entendo sua preocupação em não se classificar, mas acho que vamos conseguir... Perguntem-me depois do jogo (se será embaraçoso se o City não se classificar)", ironizou o técnico.



A vitória nesta quarta-feira contra o Brugge se faz ainda mais importante, considerando que o City atravessa um momento difícil na temporada.

Atualmente, ocupa a quarta colocação no Campeonato Inglês, atrás de Liverpool, Arsenal e Nottingham Forest. Superar esse cenário e garantir a classificação seria uma resposta positiva à fase complicada e uma motivação extra para a sequência da temporada.

Veja também