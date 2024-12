A- A+

Futebol Internacional Provocado, Guardiola discute com torcedor nas ruas de Liverpool; assista Fato aconteceu após a derrota do City para os Reds, por 2x0, no último domingo (1º)

A derrota do Manchester City para o Liverpool, por 2x0, no último domingo (1º), deixou Pep Guardiola estressado até mesmo fora das quatro linhas.

Enquanto andava pelas ruas de Liverpool no turno da noite, o treinador foi provocado por um torcedor. No entanto, o técnico espanhol teve que ser contido para não ir para cima do rapaz, em vídeo que circula nas redes sociais (assista abaixo).

"Ah, amigo, só porque você perdeu", falou o torcedor, após Guardiola passar por ele.

Ao ouvir a provocação, Guardiola olha para trás e tenta ir para cima, mas acaba sendo impedido por pessoas que o acompanhavam. "Você sabe o que é perder? Você quer ver?", perguntou o técnico.

A reação de Pep Guardiola após ser provocado na rua por um torcedor rival pic.twitter.com/m4w9isDyDa — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 6, 2024

Outro caso

Durante o jogo entre as equipes, em Anfield, os torcedores do Liverpool também provocaram o treinador adversário. Na ocasião, entoaram cânticos avisando que o espanhol seria "demitido pela manhã". Como resposta, o comandante do City fez o número seis com as mãos, referência ao número de títulos conquistados na Premier League.

