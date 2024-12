A- A+

FUTEBOL Mundial de Clubes 2025: confira os grupos do torneio Competição terá Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras como representantes do Brasil

O Mundial de Clubes de 2025 teve seus oito grupos definidos na tarde desta quinta-feira (5), no sorteio da Fifa, em Miami. A competição, que terá a presença de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, será realizada entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos.

O campeonato reunirá 32 clubes, divididos em oito grupos com quatro equipes cada. A competição se assemelha ao formato das últimas edições da Copa do Mundo. O sorteio contou com a presença do pintor e escultor pernambucano Romero Britto.

Formato de competição



O torneio será realizado de quatro em quatro anos, mas não irá interferir nas disputas anuais entre os campeões continentais de cada temporada.



O torneio será realizado de quatro em quatro anos, mas não irá interferir nas disputas anuais entre os campeões continentais de cada temporada.

Os dois melhores colocados de cada chave avançam para o mata-mata, que será disputado em jogo único. Não haverá disputa pelo terceiro lugar.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025:

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly

Inter Miami

Grupo B

PSG

Atlético de Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City

Boca Juniors

Benfica

Grupo D

Flamengo

Esperance Sportive de Tunis

Chelsea

Club León

Grupo E

River Plate

Urawa Red

Monterrey

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Mamelodi Sundowns

Grupo G

Manchester City

Wydad

Al-Ain

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al-Hilal

Pachuca

RB Salzburg



