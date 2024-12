A- A+

Futebol Sorteio do Mundial de Clubes 2025: onde assistir e como vai funcionar Competição terá Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras como representantes do Brasil

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras descobrirão, nesta tarde, os seus adversários no Mundial de Clubes de 2025. A Fifa fará o sorteio dos grupos da competição nesta quinta-feira, em Miami, a partir das 15h (de Brasília), e definirá as chaves do novo torneio, que será disputado nos Estados Unidos, entre 15 junho e 13 de julho do próximo ano.

O sorteio do Mundial de Clubes será transmitido no Sportv e na ESPN, na TV fechada, e na CazéTV, Disney+, Fifa+, pelo Streaming, a partir das 15h (de Brasília).

Palmeiras, Fluminense e Flamengo, por estarem no pote 1, só enfrentarão um europeu. Em razão do pote 2 ser formado apenas por times da Europa, o Botafogo já sabe que terá dois adversários desse continente na fase classificatória. As possibilidades de enfrentamento são Manchester City, Real Madrid, Bayern e PSG, como cabeças de chave, e Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg, como os quatro piores do ranking da Uefa nos últimos quatro anos.

Veja como os potes do sorteio

Pote 1: Bayern de Munique (ALE), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA), Manchester City (ING), Palmeiras (BRA), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP) e River Plate (ARG)

Pote 2: Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALE), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Porto (POR) e RB Salzburg (AUT)

Pote 3: Al-Ahly (EGI), Al-Hilal (SAU), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA), León (MEX), Monterrey (MEX), Ulsan (COR) e Wydad Casablanca (MAR)

Pote 4: Al Ain (EAU), Auckland City (NZL), Espérance de Tunis (TUN), Inter Miami (EUA), Mamelodi Sundowns (AFS), Pachuca (MEX), Seattle Sounders (EUA) e Urawa Red Diamonds (JAP)

Como funcionará o sorteio

Times do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo;

Nenhum grupo poderá ter mais de um time da mesma confederação, exceto a Europa, que tem 12 representantes no torneio.

Os dois clubes dos Estados Unidos ficarão na quarta posição dos grupos A e B, "para fins de agenda", segundo a Fifa;

No pote 2, os quatro mais bem colocados no ranking da UEFA entrarão nos grupos dos times sul-americanos, enquanto os quatro piores vão ficar nos grupos dos times da Europa.

Os quatro europeus cabeças de chave serão sorteados estrategicamente em grupos que o cruzamento evite que eles se enfrentem antes da semifinal caso todos liderem suas chaves.

Os dois melhores do ranking da Uefa (City e Real) e os dois melhores da Conmebol (Flamengo e Palmeiras) também serão distribuídos de forma que só possam se enfrentar na semifinal, caso liderem seus grupos.

