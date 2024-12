A- A+

Campeonato Inglês Liverpool vence o Manchester City com autoridade e abre 11 pontos sobre o rival na Premier League O Liverpool é o atual líder do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões

O Liverpool mostrou neste domingo (1º) por que é o líder disparado da Premier League e o único time com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões ao vencer com autoridade o poderoso Manchester City por 2 a 0 em Anfield.

O time do técnico Arne Slot tem agora 34 pontos em 13 rodadas no campeonato nacional, 9 a mais do que Arsenal e Chelsea, seus mais próximos perseguidores.

Na quarta-feira, o Liverpool já havia vencido o poderoso Real Madrid por 2 a 0 para conquistar 5 vitórias em 5 jogos no novo formato da Liga dos Campeões.

A excelente fase do Liverpool somada ao péssimo momento pelo qual passa o Manchester City ajuda a explicar o domínio do mandante visto em Anfield neste domingo.

Crise no City

O City estacionou nos 23 pontos e, na quinta posição, está fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O time comandado por Guardiola enfrenta, de longe, sua pior fase em sua história recente. Na terça-feira, pela Liga dos Campeões, a equipe vencia o Feyernoord por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, mas permitiu o empate em 3 a 3 mesmo jogando em casa.

Foi a primeira vez na carreira de 942 jogos como técnico que Guardiola viu um de seus times não vencer depois de estar com a vantagem de três gols.

O jogo

O Liverpool pressionou o rival desde o início da partida e chegava com perigo em chutes de longa distância ou cruzamentos pelo alto.

O gol parecia uma questão de tempo e saiu aos 12 minutos. Em um belo lançamento de Alexander-Arnold, Mohamed Salah foi acionado pelo lado direito do ataque do Liverpool. Ele conseguiu colocar a bola entre a zaga do City e o goleiro Ortega, que substitui Ederson por opção de Guardiola.

O holandês Gakpo apareceu livre na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar para o gol. Foi a 17ª participação do atacante egípcio em gols na temporada (10 tentos e 7 assistências).

Apenas Haaland, do City, tem mais gols (12) e o mais próximo em assistências é Cole Palmer, do Chelsea, com 6.

Após abrir o placar, o Liverpool continuou pressionando e desperdiçando chances de ampliar. A primeira e única finalização do Manchester City no primeiro tempo aconteceu somente aos 39 minutos, quando Lewis arriscou de fora da área, mas a bola passou à direita do goleiro Kelleher.

O Liverpool terminou a primeira etapa com 8 finalizações, sendo metade na direção correta.

Os times voltaram sem mudanças para a segunda etapa. E o Liverpool continuava aparecendo com perigo diante do goleiro Ortega.

Às vezes com o zagueiro Van Dijk se desmarcando com facilidade em cobrança de escanteio e cabeceando e outras com Salah chutando por cima após falha da defesa do City.

Guardiola, então, resolveu mexer na equipe. Doku entrou no lugar de Matheus Nunes, e o brasileiro Savinho substituiu Gundogan. Pelo lado esquerdo, Doku conseguiu produzir algumas jogadas na área do Liverpool, mas havia pouco espaço para finalizar ou buscar o passe para Haaland.

Além da dificuldade de encontrar brechas na melhor defesa do Inglês (8 gols sofridos em 14 rodadas), o City sofria com rápidas transições do Liverpool, que ameaçava o goleiro Ortega.

Até que, aos 30 minutos, Luis Diaz conseguiu roubar a bola da defesa rival e avançou livre em direção ao gol. Ortega derrubou o colombiano dentro da área e o pênalti foi marcado. Salah bateu no canto esquerdo e chegou ao seu 11º gol no Inglês.

Guardiola ainda colocou De Bruyne e Grealish em campo, mas sem conseguir resultados práticos. O belga De Bruyne ainda teve chance de diminuir, mas chutou em cima de Kelleher. Aos 39, Arne Slot tirou Salah para dar lugar a Curtis Jones. O atacante egípcio foi ovacionado pela torcida do Liverpool.

Na próxima rodada do Inglês, o líder enfrenta o Newcastle no St. James Park, na quarta-feira. Já o Manchester City tenta conter a sangria recebendo o Nottingham Forest, no mesmo dia.

