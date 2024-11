A- A+

Futebol Internacional Manchester City sofre apagão, empata diante do Feyenoord e amarga seis jogos sem vencer Após abrir três gols de diferença, citizens permitiram empate da equipe holandesa

O Manchester City continua decepcionando seu torcedor. Em dia no qual tinha tudo para findar com a dura série de cinco derrotas após abrir três gols de diferença, o time sofreu apagão e permitiu a reação e o empate por 3x3 com o Feyenoord em pleno Etihad Stadium, nesta terça-feira (26), em partida válida pela Champions League.



Um dia após Pep Guardiola sair em defesa de seu artilheiro Haaland, autor de somente um gol na série ruim, o norueguês brilhou ao sofrer um pênalti e anotar duas vezes para ajudar o time a abrir 3x0 sobre os holandeses. A festa era gigante, mas os 15 minutos finais acabaram se tornando um pesadelo.



Com gols de Mourra, Giménez e Hancko num intervalo de 14 minutos, o Feyenoord buscou uma igualdade que parecia impossível, deixando o City bem distante do G-8, com o tropeço - figurava entre os melhores com a vitória parcial.

Dessa forma, o Manchester City segue na sua pior sequência negativa na Era Guardiola. A última vitória foi no dia 26 de outubro, quando derrotou o Southampton por 1x0, em partida do Campeonato Inglês. De cá pra lá, os Citizens foram eliminados na Copa da Liga Inglesa, sofreram três derrotas seguidas na Premier League e dois tropeços na Champions.

E o próximo duelo do City tampouco promete ser tranquilo. No domingo (01), às 13h, visita o embalado Liverpool, em Anfield, pelo Inglês.

Inter imbatível



Vice-campeã há duas edições, a tricampeã Inter de Milão sonha em desbancar os favoritos e vem realizando uma campanha impecável na temporada. Após cinco rodadas, dorme na liderança isolada da fase de grupos, com 13 pontos, um a mais que o Liverpool, que ainda joga, e o Barcelona.



A vítima da vez no Giuseppe Meazza, em Milão, foi o alemão RB Leipzig, superado por 1x0, gol contra de Lukeba ainda na primeira etapa. São quatro vitórias e um empate. Brigando também pelo topo do Italiano - está em segundo - a equipe de Simone Inzaghi pode se garantir antecipadamente às oitavas daqui duas semanas, quando visita o Bayer Leverkusen.

Demais jogos

Nos outros três jogos do dia, o Bayer Leverkusen não teve trabalho diante do RB Salzburg. Na BayArena, goleou por 5x0, gols de Wirtz (2), Grimaldo, Schick e Alex García, subindo para o quinto posto com 10 pontos.

Já a Atalanta, campeã da Liga Europa, mostrou sua força diante do Young boys, ao massacrar na Suíça por 6x1 e chegar ao quarto lugar, com 11. Retegui colocou os italianos na frente, Ganvoula empatou, depois só os visitantes jogaram. Ketelaere (duas vezes), Kolasinac, Retegui novamente e Samardzic definiram a surra.

O Arsenal também somou um grande triunfo como visitante. Foi até Portugal e não tomou conhecimento do Sporting, goleando por 5x1 com direito a gols dos brasileiros Martinelli (abriu o placar) e do zagueiro Gabriel Magalhães. Havbertz, Saka, de pênalti, e Trossard completaram o placar, colocando o time em sétimo. Gonçalo Inácio fez o de honra dos portugueses.



