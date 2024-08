Manchester City anuncia o retorno de Gündogan: 'Este clube é grande'

A- A+

O Manchester City oficializou, nesta sexta-feira (23), o retorno do meia alemão Gündogan. O jogador já tinha as negociações com o clube inglês adiantadas. Ele assinou um vínculo até junho de 2025 com opção de renovação por mais uma temporada.



"We know what we are..." pic.twitter.com/xqQngUHn14 — Manchester City (@ManCityPT) August 23, 2024

Gündogan, que estava no Barcelona, foi liberado pelo clube espanhol sem custos. Ele externou a satisfação por poder voltar a atuar no futebol inglês onde viveu uma grande fase sob o comando do técnico Pep Guardiola.



"Quando você sai deste lugar, se dá conta do que fez e como esse período foi incrível. Se dá conta de como este clube é grande. É o melhor clube do mundo", afirmou o jogador que espera reviver os momentos de conquistas.





"Não quero que soe nostálgico, ainda é sobre poder competir, ter aquela direção e ainda sobre tentar mostrar a sua melhor versão. Essa é a ambição que eu tenho em retornar ao City", comentou.



Profundamente identificado com o clube inglês, Gündogan atuou pelo Cuty por sete temporadas antes de ir para o Barcelona em 2023. Lá, não conquistou títulos e conviveu com questionamentos e falta de sintonia com parte da torcida. O alemão é o segundo reforço do time inglês para a temporada.

Quando você escolhe o número da camisa pelos seus amigos!



COMPLETO: https://t.co/nXMXnYrtNm pic.twitter.com/VP4rnbUhVO — Manchester City (@ManCityPT) August 23, 2024

