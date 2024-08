A- A+

Futebol Com novidades no ataque, Dorival Júnior anuncia convocação da Seleção Brasileira; veja a lista Convocação é válida para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias

Dorival Júnior anunciou na manhã desta sexta-feira (23) a primeira convocação da Seleção Brasileira, após a disputa da Copa América.

A lista divulgada é válida para os dois próximos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 contra Equador, no dia 6 de setembro, e Paraguai, no dia 10 do mesmo mês.

A convocação contou com algumas novidades no ataque. Pela primeira vez, Estêvão, revelação do Palmeiras de 17 anos, foi convocado para a seleção principal.

A lista também conta com a presença de Luiz Henrique, destaque do Botafogo nesta temporada, e que também integra a seleção principal pela primeira vez.

Outras novidades também ficaram pelas voltas de Gerson e Pedro, jogadores do Flamengo, além de André, meia do Flminense.

Presenças certas nas convocações anteriores, os atacantes Raphinha e Gabriel Martinelli ficaram de fora da lista. Além dos atacantes, Rafael, Bremer, Douglas Luiz, Éderson, Evanilson e Pepê, presentes na Copa América, também não foram chamados.

Veja a lista completa:

Goleiros

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Éderson - Manchester City

Zagueiros

Lucas Beraldo - PSG

Éder Militão - Real Madrid

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG



Laterais

Danilo - Juventus

Yan Couto - Borussia Dortmund

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto



Meio-campo

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolves

Lucas Paquetá - West Ham



Ataque

Rodrygo - Real Madrid

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Palmeiras

Luís Henrique - Botafogo

Pedro - Flamengo

Savinho - Manchester City

Vínicius Júnior - Real Madrid

