Libertadores: Flamengo perde para Bolívar na altitude, mas avança às quartas de final

A- A+

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bolívar/BOL na altitude de La Paz, nesta quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ainda assim, como havia construído vantagem por 2 a 0 no jogo de ida, a equipe avançou às quartas de final, onde vai enfrentar o Peñarol/URU.



O Flamengo volta a campo pela Libertadores no dia 18 de setembro, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. O Peñarol chega em alta para o duelo após passar sem dificuldades pelo The Strongest/BOL, nas oitavas, por placar agregado de 4 a 1.

O jogo

A partida começou, como já era esperado, com pressão do Bolívar, que, por mais que estivesse atrás do placar agredido, tinha como principal aliada a altitude de 3.650 metros de La Paz. A primeira boa chance veio aos 13 minutos. Bruno Sávio brigou pela bola na ponta direita, se saiu melhor e cruzou rasteiro para Ramiro Vaca. O atacante, no entanto, chutou em cima do goleiro Rossi, e desperdiçou a chance.

Com os avanços ao ataque do Bolívar, o Flamengo tinha espaço para dar respostas. Ainda assim, a equipe não conseguia povoar o meio-campo para, de fato, oferecer perigo. O melhor momento no primeiro tempo foi aos 39 minutos, quando Carlinhos dividiu na área e a bola sobrou para De La Cruz, que chutou para fora.

Intervalo

Logo no primeiro minuto da volta para o segundo tempo, o Bolívar passou a mensagem de que iria pressionar os brasileiros. Ramiro Vaca levou perigo novamente e, de fora da área, chutou forte, cruzado, nas mãos do goleiro Rossi. Aos seis, o Flamengo respondeu. De pé em pé, Ayrton Lucas chegou livre na área, mas chutou sobre o gol.

O segundo tempo seguia uma tônica diferente da primeira etapa. Aos 10 minutos, mais uma vez, o Bolívar assustou, dessa vez com Bruno Sávio, que costurou a defesa rubro-negra para acertar o travessão. Susto que se tornaria lamento da torcida rubro-negra minutos depois. Aos 12, o próprio Bruno Sávio aproveitou bola escorada por Fábio e, de cabeça, abriu o placar. A pressão dava certo.

Aos 36, mais um momento de aflição para os rubro-negros. Henry Vaca fez boa jogada na entrada da área, percebeu o espaço aberto, e soltou o pé para forçar uma grande defesa do goleiro Rossi, que espalmou para a bola bater na trave antes de ir para a linha de fundo. Aos 41 minutos, o arqueiro brilhou novamente, dessa vez defendendo cabeçada de Oviedo, no canto.



No minuto 48, o Flamengo levou perigo. Luiz Araújo aproveitou enfiada de bola, chutou forte, mas parou no goleiro. A partir daí, o Bolívar até chegou a pressionar, mas o gol não veio, e a classificação ficou com os brasileiros.

Veja também

Sport Guto Ferreira mostra insatisfação com atuação do Sport e cobra time "mais agressivo"