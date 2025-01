A- A+

Futebol Histórico: Náutico leva vantagem em jogos contra o Ceará pela Copa do Nordeste Ao todo, foram sete duelos pela competição, com o Timbu vencendo quatro deles

A disparidade na situação dos clubes no cenário nacional faz com que o Ceará, presente na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, seja favorito diante do Náutico, integrante da Série C, no confronto desta quarta (22), nos Aflitos, pela abertura da Copa do Nordeste. Historicamente, porém, os alvirrubros possuem uma vantagem perante o rival nos encontros pela competição regional.

Levando em consideração todos os embates na história da competição, o Náutico leva a melhor, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 66,6%.

Os dois primeiros jogos foram pela Copa do Nordeste de 1997, nas quartas de final. O Ceará empatou em 1x1 em casa, na ida, e derrotou o Náutico por 2x0, na volta, nos Aflitos. Em 2001, no Presidente Vargas, o Timbu deu o troco e ganhou por 2x1.

O Náutico também ganhou os três jogos seguintes. Em 2002, na primeira fase do torneio, fez 3x0 nos Aflitos. Em 2010, na estreia da competição, também em casa, bateu o Vozão por 2x1. Por fim, nas quartas de final de 2019, derrotou o alvinegro por 2x0, no Castelão. No encontro mais recente, no ano passado, as equipes empataram em 0x0, no Recife.

Veja também