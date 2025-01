A- A+

Futebol Após tropeço no Pernambucano, Náutico volta atenções para estreia na Copa do Nordeste Timbu enfrenta o Ceará, quarta (22), às 21h30, nos Aflitos, pelo Grupo B

Sai um alvinegro, entra outro. Depois da derrota por 2x1 para o Central, no Lacerdão, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico volta suas atenções para a estreia na Copa do Nordeste. Nesta quarta (22), nos Aflitos, o Timbu recebe o Ceará, pelo Grupo B. O primeiro adversário de uma divisão superior que os pernambucanos enfrentarão em 2025.

"O Náutico busca um título de grande porte como o da Copa do Nordeste. Sabemos da dificuldade, mas vamos trabalhar para entregar o melhor. Acredito no grupo que foi montado. Vamos iniciar o torneio no dia 22, que antecede o clássico contra o Santa Cruz (no Pernambucano). Temos mini metas com o grupo e não vamos abrir mão de qualquer competição. Enfrentaremos times de Série A, mas também somos um clube de Série A. Estamos na Série C, mas não somos clubes de Série C", afirmou o técnico Marquinhos Santos.

O Náutico está no Grupo B da Copa do Nordeste, ao lado de Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Confiança, América-RN e Juazeirense. O Timbu tenta mais uma vez encerrar o tabu de nunca ter vencido a competição. O clube, aliás, nunca chegou a ser finalista, alcançando no máximo semifinais, como nos anos de 2001, 2002, 2019 e 2022.

Pela participação na fase de grupos, o Náutico levou R$ 2,1 milhões. Se avançar para as quartas ganhará aproximadamente R$ 550 mil. Na semifinal, R$ 770 mil. Na decisão, o campeão recebe R$ 2,2 milhões e o vice fica com R$ 1,4 milhão.

Mantido

Diante do Central, o Náutico teve novidade no gol. Titular contra Petrolina e Jaguar, Douglas Borges perdeu a vaga após falhas nos dois jogos e foi substituído por Wellerson. Alteração que será mantida para a estreia do Nordestão.

"Ele segue na titularidade. Apesar dos gols sofridos, Wellerson fez uma partida segura. Temos a confiança nele e nos demais goleiros", apontou Marquinhos. O jogador, aliás, também falhou contra o Central, no gol de falta de Elivelton, sofrido no segundo tempo. Para a posição, o Náutico ainda conta com Léo, prata da casa de 20 anos.

Vice-campeão da Série D com o Anápolis, Wellerson, de 27 anos, foi o primeiro jogador contratado para 2025. O atleta também passou por clubes como Jataiense-GO, Aquidauanense-MS, Cruzeiro-RS e Sapucaiense-RS. Já Douglas Borges, de 34 anos, estava no Guarani e vestiu no passado as camisas de Botafogo, CRB, Remo e Volta Redonda.

