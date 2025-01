Náutico: Marquinhos Santos enxerga falta de atitude na derrota contra o Central

A- A+

O Náutico vem tendo um início de temporada que não é dos mais animadores. Neste domingo (19), o Timbu foi até Caruaru e saiu derrotado por 2x1, no Lacerdão, diante do Central. Diante de mais um resultado considerado negativo, o técnico Marquinhos Santos exigiu uma melhor postura da equipe e explicou a necessidade de mudanças no time titular.

“Hoje, não jogamos bem, tivemos dificuldades com o campo. Aqueles que entraram, não tiveram a mesma qualidade que nos últimos jogos, sem o efeito esperado. Finalizamos pouco no gol e tivemos dificuldades com a proposta do jogo", iniciou.

"O Central fez um jogo de decisão, e, nós, como uma partida qualquer. A postura tem que ser mudada para que possamos continuar evoluindo", declarou o treinador alvirrubro.

Riscos

Na escalação inicial, o Timbu entrou em campo sem contar com alguns dos seus titulares. Marquinhos explicou que o motivo foi físico, para não expor os atletas a lesões. Na difícil sequência de início de ano, o Náutico já estreia na Copa do Nordeste, contra o Ceará, nesta quarta-feira (22).

“Estamos no início de temporada, mas já começando uma outra competição, que é a Copa do Nordeste, se faz necessário rodar o elenco. Não é a maneira que eu gosto, mas se faz necessário pelo calendário do Futebol Brasileiro", refletiu.

“Temos visto equipes estendendo o período de trabalho, entrando com times sub-20, isso para lá na frente diminuir um risco de lesão. Nós já entramos hoje com esse risco, o próprio Otusanya, tiramos para não perdê-lo, uma vez que o Paulo Sérgio já sentiu. Tivemos que tomar decisões necessárias", explicou.







