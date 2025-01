A- A+

Futebol Pernambucano Náutico é controlado pelo Central e conhece primeira derrota no Campeonato Pernambucano No Lacerdão, em Caruaru, Patativa venceu por 2x1, neste domingo (19)

O Náutico teve um domingo (19) daqueles. No Lacerdão, em Caruaru, o Alvirrubro foi superado pelo Central por 2x1 e conheceu sua primeira derrota no Campeonato Pernambucano e na temporada. Por outro lado, a Patativa se recuperou de um início ruim e ganha um respiro na disputa.



O duelo começou com as defesas levando a melhor diante dos ataques. Até que aos 15 minutos, Arnaldo derrubou Flávio dentro da área e o juiz não teve dúvidas para marcar a penalidade. Na cobrança, Eudair mandou o goleiro para um lado e a bola foi no outro, abrindo o marcador para Patativa.

O Náutico sentiu o gol alvinegro e demorou para produzir algo. Somente aos 35 minutos, em uma bola cruzada na área, o goleiro Milton Raphael e o atacante Bruno Mezenga disputaram a bola no alto, ninguém tocou nela, passando ao lado da trave esquerda do time mandante.

Aos 42, o Timbu teve a melhor chance de empatar. A defesa centralina vacilou, Igor Fernandes aproveitou e deu voltando para Maranhão finalizar, mas o camisa 27 não soube aproveitar a oportunidade, e com o gol vazio, isolou para a linha de fundo.

Mesmo com as alterações promovidas no intervalo, ainda assim não foram suficientes para mudar a situação do Náutico nos primeiros minutos da etapa final. Por sua vez, o Central fazia um jogo controlado e sem sofrer quaisquer sustos.

Até que aos 25 minutos, a Patativa ampliou o placar e ficou ainda mais confortável. Em uma cobrança de falta na lateral da área, Elivelton bateu direto para o gol e surpreendeu o goleiro Wellerson, abrindo dois gols de diferença.

O Alvinegro de Caruaru passou a gostar ainda mais do jogo. Aos 29, Flávio fez boa jogada pela esquerda e cruzou, a bola tomou o caminho do gol e o goleiro alvirrubro teve que se esticar todo para evitar o terceiro.

A bola parada do Central continuou funcionando. Aos 41, o time mandante chegou com perigo após cobrança de escanteio, mas, dessa vez, Wellerson conseguiu defender.

Já com o jogo nos acréscimos, o Náutico chegou duas vezes. Em uma, Milton Raphael defendeu uma cabeçada de Luiz Paulo sem problemas, e, na sequência, Bruno Mezenga finalizou para fora com o pé esquerdo.



Quando restavam apenas dois minutos, o Náutico chegou a acender a esperança no torcedor alvirrubro. Patrick Allan finalizou de fora da área, contou com um desvio na defesa adversário, ainda bateu no pé da trave e entrou, diminuindo a diferença. O Timbu ainda teve tempo para pressionar um pouco mais, mas não foi o suficiente.

Com o resultado, o Náutico estaciona na terceira colocação com quatro pontos. Pelo Pernambucano, o próximo duelo será no sábado (25), num Clássico das Emoções, diante do Santa Cruz. Mas antes, estreia na Copa do Nordeste, contra o Ceará, na quarta-feira (22), em casa. Por outro lado, recuperado no Estadual, o Central agora é o quarto colocado e ganha fôlego novo para enfrentar o Sport, no domingo (26). O duelo contra o Leão será o primeiro do novo treinador, Celso Teixeira, que chega para sua quarta passagem no Alvinegro.

Ficha Técnica

Central 2

Milton Raphael; Vivico (Luis Guilherme), Lazarini, Janelson e Leozinho; Diego Aragão (Wisney), Flávio (William), Elivelton e Eudair (Hitalo); Éverton Lino (Leandro Costa) e Charles. Técnico: Catende.

Náutico 1

Wellerson; Arnaldo (Marcos Ytalo), Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes (Luiz Paulo); Auremir, Marco Antônio e Geovane (Patrick Allan); Maranhão (Hélio Borges), Samuel Otusanya (Thalissinho) e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos.

Local: Estádio Lacerdão (Caruaru/Pernambuco)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Manoel Barbosa da Silva Neto

Gols: Eudair aos 17 do 1T e Elivelton aos 25 do 2T(C) Patrick Allan aos 50 do 2T (N)

Cartões amarelos:Elivelton, Milton Raphael, Flávio, Éverton Lino (C) Marco Antônio, Geovane (N)

Público 3.015

Renda R$ 125.370,00

