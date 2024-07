A- A+

Eurocopa Holanda x Turquia: veja onde assistir e escalações de duelo pelas quartas da Euro As duas seleções lutam pela última vaga entre os semifinalistas

Holanda e Turquia decidem a última vaga nas semifinais da Eurocopa 2024, neste sábado (6), às 13h (horário de Brasília). O palco da partida será o Olympiastadion, em Berlim (ALE).

O vencedor do duelo válido pelas quartas de final do torneio vai encarar quem passar da partida entre Inglaterra x Suíça.

Holanda x Turquia: chance de zebra

Holanda e Turquia fazem, em tese, a partida mais desnivelada das quartas de final. Os holandeses iniciaram mal o torneio e foram instáveis na primeira fase, mas contam com Gakpo em bom momento. O atacante do Liverpool é um dos artilheiros com três gols.

Nas oitavas de final, a equipe treinada por Ronald Koeman passou sem dificuldades pela Romênia. Além de Gakpo, o atacante Donyell Malen, do Borussia Dortmund, se destacou com dois gols marcados.

A equipe deve ter apenas uma alteração na escalação titular. O ponta Steven Bergwijn saiu machucado no intervalo da última fase. Malen deve ser o escolhido por Koeman.

A Turquia não era favorita nas oitavas de final, mas conseguiu a classificação contra a Áustria.

O zagueiro Demiral, autor dos dois gols, foi suspenso pela Uefa por conta da comemoração polêmica após conquistar a vaga.

O meia Orkun Kokcu e o volante Ismail Yuksek também são ausências para o técnico Vincenzo Montella pelo segundo cartão amarelo recebido.

Holanda x Turquia: prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Turquia: Mert Günok; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler. Técnico: Vincenzo Montella.

Holanda x Turquia: onde assistir?

A partida terá transmissão do canal CazeTV, no youtube, e do Prime Video, streaming.



