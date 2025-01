João Fonseca x Sonego pelo Australian Open: veja horário e onde assistir

A- A+

João Fonseca volta a entrar e quadra pelo Australian Open na manhã desta quinta-feira (16). O brasileiro encara o italiano Lorenzo Sonego, em duelo previsto para acontecer às 3h (de Brasília), pela segunda rodada da competição.

O confronto do jovem de 18 anos não tem horário exato, uma vez que será o último da sessão diurna no horário australiano. Antes, três partidas movimentam a quadra 1573 Arena. Entre elas, a da brasileira Bia Haddad, que encara a russa Erika Andreeva.

Esta será apenas a segunda vez que João Fonseca encara Lorenzo Sonego na curta carreira. No ano passado, o carioca de 18 anos venceu o atual número 55 do ranking no ATP 250 de Bucareste, na Romêmia, por 2 sets a 0.

Nesta quinta-feira, quem avançar entre os competidores vai encarar o vencedor do duelo entre o húngaro Fabian Marozsan e o americano Fraces Tiafoe.

Uma vitória para João significa chegar aos 650 pontos no ranking da ATP e saltar da posição de número 98 para o 86º lugar.

Boa fase de João Fonseca

O brasileiro chega ao embate com o italiano com todos os holofotes virados para si. Na terça-feira (14), em sua estreia em Grand Slams, Fonseca não tomou conhecimento do russo Andrey Rublev, ao passar pelo adversário número 9 do mundo por 3 sets a 0.

O jovem acumula 14 vitórias seguidas na carreira. Além disso, conquistou os títulos do Next Gen Finals, em dezembro, e do Challenger 125 de Camberra, no início deste mês.

Para chegar à etapa principal do Australian Open, João teve que passar pelo qualifying, onde eliminou os argentinos Thiago Agustin Tirante e Federico Agustin Gomez, e o honconguês Coleman Wong.

João Fonseca x Lorenzo Sonego - onde assistir

Na TV fechada, o jogo terá a transmissão da ESPN, enquanto a Disney+ será a responsável por passar o duelo no streaming.

Veja também